Botafogo suspende torcedores responsáveis por princípio de incêndio

O Botafogo suspendeu três torcedores responsáveis por um princípio de incêndio no Nilton Santos. O episódio ocorreu nas arquibancadas Leste Inferior e Leste Superior antes do início do jogo contra o Vasco, quinta-feira (11), pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após uma investigação do clube, os botafoguenses acabaram sendo identificados. Dessa forma, foram suspensos preventivamente.

Os três torcedores acenderam sinalizadores por conta própria na arquibancada Leste Superior. Dessa forma, desencadearam o princípio de incêndio na Leste Inferior. O caso não tem relação com a festa preparada pelo “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”, responsável pelas festas da torcida alvinegra nos jogos no Nilton Santos.

O princípio de incêndio começou a partir de fagulhas dos sinalizadores acesos pelos três botafoguenses na Leste Superior. Assim, as faíscas caíram no setor inferior e entrou em contato com bandeiras e papéis designados para festa. Afinal, diversas bandeiras foram distribuídas na arquibancada, além de rolos de papel higiênico. A própria torcida ajudou a identificar os três torcedores. Assim, eles foram retirados.

Dentro de campo, Botafogo e Vasco repetiram o placar do jogo da ida e empataram por 1 a 1. Dessa forma, o jogo acabou sendo decidido nos pênaltis, com vitória vascaína por 5 a 3. Herói da partida, o goleiro Léo Jardim defendeu a cobrança de pênalti de Alex Telles, que fez o gol alvinegro, também da marca da cal, no tempo normal. O Cruz-Maltino encara o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil.

