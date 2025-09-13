Pelo Alemão, Dortmund vai até Heidenheim e vence mais uma

O Borussia Dortmund foi até Heidenheim neste sábado, 13/9, e venceu os donos da casa por 2 a 0. O jogo, pela terceira rodada do Campeonato Alemão, rolou na Voith-Arena e mostrou os visitantes muito superiores. Ainda no primeiro tempo, viu o rival ficar com um jogador a menos (Zivzivadze expulso) o que facilitou ainda mais a situação dos visitantes. Assim, Guirassy e Maximilian Beier fizeram os gols.Na etapa final, o Heindenheim ao menos buscou um pouco mais o jogo. Mas o placar não se alterou.

O Borussia chega aos sete pontos, na liderança provisória. Porém, pode perder a ponta para o Bayern, que ainda não jogou na rodada. Para o Heidenheim, esta foi a sua terceira derrota seguida, e o time segue na lanterna.

Como foi a vitória do Dortmund

Apesar de jogar em casa, o Heidenheim sabia que o favoritismo era todo do poderoso Dortmund, que assumiu a sua maior qualidade técnica e física, partindo para cima e construindo uma série de ótimas chances. E a situação ficou ainda mais complicada para o time da casa quando Zivzivadze fez falta por trás em Nmecha, deixando o time com dez. Melhor e em vantagem numérica, uma cabeçada de Guirassy obrigou o goleiro Ramaj a fazer uma defesa incrível.

Contudo, aos 32, aproveitando cruzamento da direita do camisa 25, o artilheiro, sem marcação, não perdoou: cabeceou deslocando Ramaj para fazer 1 a 0. Antes do intervalo, o Dortmund ampliou, quando Adeyemi fez grande jogada e tocou para Beier tocar ao gol vazio. Fim de primeiro tempo com o Dortmund colocando 2 a 0 no placar e com 72% de posse, além de 6 a 0 em finalizações. Nem parecia que jogava fora de casa.

No segundo tempo, o Heidenheim ao menos deu algum trabalho ao goleiro Kobel, que fez uma boa defesa. O Dortmund, por sua vez, tratou de administrar o resultado, jogando uma etapa ruim, mas sem levar sustos e quase ampliando no fim com Guirassy, em mais uma grande defesa de Ramaj. E assim soma a segunda vitória em três rodadas, mantendo a invencibilidade.

Jogos da 3ª rodada do Alemão

Sexta-feira (12/9)

Leverkusen 3×1 Eintracht

Sábado (13/9)

Heidenheim 0x2 Borussia Dortmund

Union Berlin x Hoffenheim

Mainz 05 x RB Leipzig

Wolfsburg x Colônia

Freiburg x Suttgart –

Bayern x Hamburgo – 13h30

Domingo (14/9)

St.Pauli x Augsburg – 10h30

Borussia M1’Gladbach x Werder Bremen – 12h30

