Vasco x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o Vasco volta a missão de se afastar da zona do rebaixamento. Neste domingo (14), o Cruz-Maltino enfrenta o Ceará, às 20h30, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.
Onde assistir
SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view) vão transmitir a partida.
Como chega o Vasco?
Classificado depois de eliminar o rival Botafogo na Copa do Brasil, o Vasco chega confiante e empolgado por uma vitória diante do Ceará. O Cruz-Maltino não vence em São Januário pelo Brasileirão desde o dia 17 de maio, quando bateu o Fortaleza por 3 a 0. O sentimento é de que já passou da hora da “Barreira virar baile”.
Entretanto, o Vasco terá desfalques importantes. Tchê Tchê voltou a sentir dores musculares na coxa esquerda e está vetado. Outro que está fora é Lucas Piton, que saiu de muletas do Nilton Santos, sem sequer colocar o pé no chão, devido a dores na panturrilha esquerda.
Como chega o Ceará
Dono de uma campanha segura no Brasileirão, o Ceará vai chegar em São Januário podendo empatar para manter a distância de quatro pontos para um adversário que luta para não cair.
VASCO X CEARÁ
Campeonato Brasileiro:
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 14/09/2025 (domingo), às 20h30 (horário e Brasília)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Barros, Hugo Moura e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Éder, Marcos Victor e Nicolas; Diego, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul (Técnico: Léo Condé). Técnico: Léo Condé
Árbitro: Matheus Delgado Candançan-SP (Fifa)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Claudio Rocha Filho (SP)
