Newcastle sofre, mas vence a primeira no Campeonato Inglês

O Wolverhampton fez um jogo agressivo, mesmo fora de casa diante do poderoso Newcastle. Porém, como ocorreu nas rodadas anteriores, saiu de campo lamentando mais uma derrota. Em St. James’ Park, diante de sua torcida, os Magpies venceram por 1 a 0, gol do alemão Woltemade, ainda no primeiro tempo.

Assim, enquanto o Newcastle chega aos cinco pontos e celebra a primeira vitória, subindo para a nona posição, o Wolves, com quatro derrotas em quatro rodadas, segue na lanterna, com zero.

Como foi a vitória do Newcastle

Apesar do placar magro, o jogo foi excelente, lá e cá, com grandes chances e elétrico desde os primeiros segundos. Para se ter ideia, na saída de bola e com apenas dez segundos, o português Rodrigo Gomes chutou raspando a trave, mas com desvio que evitou o gol. Na cobrança, o sul-coreano Hwang chutou para defesa espetacular de Pope.

Só que o Newcastle também apareceu com perigo. Johnstone evitou um gol de Joelinton, e Murphy teve pelo menos duas grandes chances: um chute de fora da área e uma finalização à queima-roupa, para Johnstone fazer a melhor defesa do primeiro tempo. Com tanta chance para ambos os lados, o Newcastle foi quem levou a melhor aos 29. Um cruzamento de Murphy encontrou o alemão Woltemade, que cabeceou para o gol. O Wolverhampton permaneceu em cima, sempre com perigo, mas foi o Newcastle quem lamentou as duas melhores oportunidades perdidas: com Murphy, mais uma vez, e com Tonali chutando uma bola na trave.

No segundo tempo, apesar do jogo mais equilibrado e com número menor de oportunidades claras, a qualidade e velocidade das equipes persistiram. Mas, na reta fonal, já com o ex-Fluminense Jhon Árias em campo, o Wolves pressionou muito. Mas sem sucesso em alcançar o empate.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/9)

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 1×0 Wolverhampton

Everton x Aston Villa – 11h

Fulham x Leeds – 11h

Bournemouth x Brighton – 11h

Crystal Palace x Sunderland -11h

West Ham x Tottenham – 13h30

Brentford x Chelsea – 16h

Domingo (14/9)

Burnley x Liverpool – 10h

Manchester City x Manchester United – 12h30

