Em jogo de duas viradas e sete gols, Juventus vence Inter de Milão

Em um clássico bastante movimentado, com duas viradas e com sete gols, a Juventus venceu a Inter de Milão por 4 a 3, neste sábado (13), em Turim, pela 3ª rodada do Campeonato Italiano. A Velha Senhora largou na frente no primeiro tempo, sofreu a virada na etapa final, mas ainda teve forças para reagir e buscar a vitória nos acréscimos. Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khephren Thuram e Vasilijie Adzic marcaram os gols dos donos da casa, enquanto Hakan Çalhanoglu (2) e Marcus Thuram fizeram para a Nerazzurri.

Com a vitória, a Juventus manteve o 100% de aproveitamento e a liderança, agora com nove pontos. Já a Inter de Milão, por sua vez, não começou bem e ocupa o 11º lugar com três pontos, com apenas uma vitória e duas derrotas em três partidas. A Velha Senhora volta a campo na próxima terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, em casa, pela Liga dos Campeões, assim como a Nerazzurri que encara o Ajax, na quarta (17), no mesmo horário, na Holanda.

Juventus começa melhor e larga na frente

O jogo começou agitado em Turim. Jogando em casa, a Juventus dominou as ações iniciais da partida e não demorou para abrir o placar. Após a pressão inicial, Lloyd Kelly colocou a Velha Senhora em vantagem, aos 14 minutos. Dessa forma, o gol deixou a partida em aberta e bastante movimentada.

Depois do início ruim, a Inter de Milão cresceu aos poucos no jogo. Assim, foi gostando da partida e chegou ao empate aos 30 minutos, com Hakan Çalhanoglu. Contudo, o empate durou pouco tempo. Afinal, aos 38, a Juventus voltou a ficar em vantagem após Kenan Yildiz marcar o segundo gol da Velha Senhora.

Inter de Milão vira, mas Juventus vira no fim

O clássico continuou animado na etapa final. A Inter de Milão voltou do intervalo mais ligada e empatou o jogo aos 20 minutos, com mais um belo gol de Hakan Çalhanoglu. Assim, a Juventus precisou dar uma resposta e deixou espaços. Dessa forma, Marcus Thuram aproveitou e colocou a Nerazzurri em vantagem pela primeira vez no placar, aos 31.

Porém, a vantagem da Inter de Milão durou pouco tempo. Afinal, a Juventus acordou e reagiu rápido. A Velha Senhora, por sorte, contava com outro membro da família Thuram. Khephren recebeu na área, aos 37, e empatou o clássico. Assim, ganhou ânimo, voltou a crescer e buscou a virada, aos 46, com belo gol de Adzic em chute de fora da área: 4 a 3 e muita festa em Turim!

Jogos da 3ª rodada do Campeonato Italiano:

Sábado (13/09)

Cagliari 2×0 Parma

Juventus 4×3 Inter de Milão

Fiorentina x Napoli — 15h45

Domingo (14/09)

Roma x Torino — 7h30

Atalanta x Lecce — 10h

Pisa x Udinese — 10h

Sassuolo x Lazio — 13h

Milan x Bologna — 15h45

Segunda-feira (15/09)

Verona x Cremonese — 13h30

Como x Genoa — 15h45

