Tottenham vai até a casa do West Ham e não toma conhecimento do rival

No Estádio Olímpico de Londres, neste sábado, 13/9, o West Ham recebeu um de seus maiores rivais londrinos, o Tottenham. O jogo foi pela quarta rodada da Premier League, e quem levou a melhor foram os Spurs, que venceram por 3 a 0. Os gols foram no segundo tempo: Sarr, Bergvall e Van de Ven marcaram. O jogo teve equilíbrio e poucas oportunidades no primeiro tempo. Mas o Tottenham, que teve um gol anulado no primeiro tempo, dominou amplamente quase todo o segundo tempo, principalmente depois que o West Ham ficou com dez (Soucek expulso).

O Tottenham chegou aos mesmos nove pontos de Arsenal e Liverpool (os Reds têm um jogo a menos e jogam neste domingo). Porém, todos podem ser ultrapassados pelo Chelsea que tem sete pontos e ainda joga neste sábado. Por sua vez, o West Ham está parada nos três pontos. Assim, entra na zona de rebaixamento.

Como foi a vitória do Tottenham

O primeiro tempo foi truncado, com o West Ham buscando fechar os espaços do Tottenham. Ainda assim, teve uma boa chance com Paquetá, em chute rasteiro. Na bola parada — escanteio pela direita —, aos 17, marcou, mas o gol foi anulado por falta. Já o segundo tempo começou quente. No primeiro minuto, em escanteio pela esquerda, Simmons cobrou e Sarr cabeceou para abrir o placar.

Aos dez minutos, Soucek entrou de forma violenta em Palhinha e foi expulso de forma direta. Na cobrança da falta deste lance, Romero viu a entrada de Bergvall bem colocado na área e o lançou. O camisa 18 dos Spurs cabeceou encobrindo o goleiro Hermansen. Belo gol. Assim, atrás do placar e totalmente nocauteado, o West Ham se arrastava em campo e levar mais um gol era iminente. Assim, aos 19, após jogada de Bergvall, Van de Ven tocou para a rede, ampliando o placar.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (13/9)

Arsenal 3×0 Nottingham Forest

Newcastle 1×0 Wolverhampton

Everton 0x0 Aston Villa

Fulham 1×0 Leeds

Bournemouth 2×1 Brighton

Crystal Palace 0x0 Sunderland

West Ham x Tottenham

Brentford x Chelsea – 16h

Domingo (14/9)

Burnley x Liverpool – 10h

Manchester City x Manchester United – 12h30

