Porto vence Nacional por 1 a 0 e mantém liderança do Português

O Porto vive uma ótima fase no Campeonato Português. Neste sábado (13/9), o clube garantiu a permanência na liderança da competição com a vitória por 1 a 0 sobre o Nacional. O atacante Samu Aghehowa marcou o único gol do jogo. Com o resultado, a equipe chegou aos 15 pontos em cinco rodadas, registrando 100% de aproveitamento.
Por outro lado, o Nacional, com quatro pontos, ainda busca se ajustar na competição. Na próxima rodada, o Porto recebe o Rio Ave, sexta-feira (19), enquanto o Nacional enfrenta o Arouca, no sábado (20).
Samu decide resultado do jogo
No confronto pela quinta rodada da Liga Portugal, Samu foi o nome do jogo. O camisa 10 do Porto chamou a responsabilidade e, de pênalti, marcou o único gol da partida. Este foi o terceiro dele na competição, um chute preciso que acabou decidindo o confronto no Estádio do Dragão.
No entanto, o jogo, que já era disputado, teve um momento de tensão fora das quatro linhas. Aos 47 minutos, a bola parou de rolar depois que um torcedor passou mal nas arquibancadas. A equipe médica do Porto, junto de uma unidade de emergência que estava próxima, agiu rápido e prestou todo o atendimento necessário. Situação controlada, a bola voltou a rolar.
Vitória mantém o Porto com 100% de aproveitamento
Por fim, dentro de campo, os dragões seguiram firmes na campanha perfeita. Com o resultado, o Porto mantém os 100% de aproveitamento e segura a liderança da Liga Portugal. Apesar da humilde vitória, a torcida vibrou, e a confiança segue em alta.
Por outro lado, o Nacional, que vinha embalado pela vitória na rodada passada, estacionou nos quatro pontos. Apesar de ainda ser cedo para definir tabela, o time precisa retomar o embalo se quiser continuar a sonhar com voos mais altos no campeonato.
Jogos da 5ª rodada do Campeonato Português
Sexta-feira (12/9)
Alverca 1×0 Tondela
Benfica 1×1 Santa Clara
Sábado (13/9)
Moreirense 3×1 Rio Ave
Estoril 3×1 Aves
Porto 1×0 Nacional
Famalicão x Sporting – 16h30
Domingo (14/9)
Estrela Amadora x Vitória de Guimarães – 11h30
Arouca x Casa Pia – 14h
Braga x Gil Vicente – 16h30
