Estêvão não é relacionado pelo Chelsea e causa ‘estranheza’

A ausência de Estêvão na lista de relacionados do Chelsea para o confronto contra o Brentford, pela quarta rodada da Premier League, chamou a atenção de torcedores ingleses e brasileiros. O meia-atacante não apareceu nem mesmo no banco de reservas, e o clube londrino não esclareceu oficialmente o motivo.

A decisão gerou especulações, sobretudo pela proximidade da estreia na Champions League, marcada para a próxima quarta-feira (17), contra o Bayern de Munique, em Londres. A possibilidade de poupar o jovem para o duelo continental está sendo considerada uma explicação plausível.

Desde que chegou aos Blues, Estêvão tem sido destaque positivo. Aos 18 anos, já soma três jogos, dois deles como titular, além de uma assistência registrada. Apesar da curta trajetória no clube, seu desempenho vem sendo elogiado internamente.

Mais do que os números iniciais, dirigentes e comissão técnica enxergam em Estêvão uma enorme margem de evolução. Aliás, a expectativa é de que ele ganhe cada vez mais espaço ao longo da temporada, especialmente em partidas de peso como a que o Chelsea terá na Champions.

