Zago espera Neymar bem fisicamente para brilhar na Copa do Mundo

Neymar ficou fora da última convocação da Seleção Brasileira, e vários debates surgiram, inclusive sobre a possibilidade de o jogador não disputar a próxima Copa do Mundo. No entanto, o técnico Antônio Carlos Zago tem uma expectativa diferente.

Em conversa com o podcast “Cara a Cara”, do canal Voz do Esporte, o treinador afirmou que acredita que Neymar ainda é o principal jogador da seleção canarinho.

“Na minha opinião continua sendo (a maior esperança do futebol brasileiro), desde que esteja bem fisicamente, esteja em forma. Eu torço pra isso. Talvez seja a última oportunidade de disputar um mundial. Então torço e espero que quem trabalha com ele o preparem da melhor maneira possível”, salientou.

Zago também pediu foco a Neymar. O treinador destacou que restam poucos meses e, por isso, o ideal é se concentrar para estar bem fisicamente.

“Falta um ano, então não custa nada ter uma vida regrada, mais tranquila, não só pensando na Seleção Brasileira, mas também pensando no Santos e na próxima equipe que for jogar. Eu torço para que ele entre em forma, faltam 10 meses e acredito que ele em forma é o melhor jogador que nós temos”, concluiu.

