Fortaleza vence o Vitória na estreia do técnico Martín Palermo

O técnico Martín Palermo estreou com o pé direito no comando do Fortaleza. Neste sábado (13/9), pela abertura da 23ª rodada do Brasileirão, o Laion fez valer o mando de campo e venceu o Vitória por 2 a 0, encerrando uma sequência de oito jogos sem triunfos. Eram seis pelo torneio nacional e dois pela Sul-Americana, aliás. Quase 30 mil torcedores presenciaram ao confronto na Arena Castelão.

Com gols de Breno Lopes e Bruno Pacheco – um em cada tempo -, o Fortaleza ganha uma sobrevida no Campeonato Brasileiro, chegando aos 18 pontos, apesar da incômoda 19ª colocação. Já o Vitória perde a sexta partida das últimas nove como visitante, estacionando na 17ª posição, com 22 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi de baixo nível técnico, com muitos erros de ambas as partes. Não à toa, apesar do equilíbrio na posse de bola, cada time chutou apenas uma vez ao alvo adversário. Assim, o primeiro gol do jogo saiu em lance curioso. Mancuso recuperou a bola já na meia-lua, mas Breno Lopes, melhor posicionado, “roubou-lhe” a pelota já na grande área, para desespero do companheiro, que reclamou antes mesmo do fim da jogada. A reclamação virou comemoração constrangida, já que o ex-jogador do Palmeiras finalizou com extrema categoria, mandando no cantinho de Lucas Arcanjo, abrindo o placar para o Fortaleza, aos 30′.

LEIA MAIS: Filipe Luís recusa proposta da Europa e continua no Flamengo

Segundo tempo

Após o intervalo, a preleção de Palermo superou a de Rodrigo Chagas, técnico do Vitória. Afinal, logo aos 2′, Bruno Pacheco desfilou pelo lado esquerdo, sem ser incomodado por ninguém. Assim, invadiu a área com liberdade, finalizando de esquerda para fazer 2 a 0 e dobrar a vantagem cearense.

O Vitória, praticamente entregue, não conseguia se encontrar em campo. Nervoso, o Leão da Barra insistia em cometer demasiadas faltas. Dessa forma, levou incríveis seis cartões amarelos – número superior às suas finalizações, inclusive. Coube a Palermo rodar o elenco, retirando os exaustos Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Assim, o Fortaleza levou o resto do jogo em banho maria, encerrando a sequência ruim e voltando a acreditar na salvação no Brasileirão.

Próximos passos

Agora, o Fortaleza viaja a SP, onde visita o Palmeiras, no sábado (20/9), às 21h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Já o Vitória, por sua vez, volta para casa para duelar com o Fluminense. O jogo – válido pela mesma rodada – também é no sábado, mas mais cedo: às 16h.

FORTALEZA 2 x 0 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro 2025 – 23ª Rodada

Data e horário: sábado, 13/09/2025, às 16h (de Brasília)

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Público presente: 29.137 presentes / R$ 335.868,00

Gols: Breno Lopes, 30’/1ºT (1-0); Bruno Pacheco, 2’/2ºT (2-0);

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Pierre (Rodrigo, 17’/2ºT), Matheus Pereira, Lucca Prior (Lucas Crispim, 17’/2ºT) e Yago Pikachu (Marinho, 24’/2ºT); Breno Lopes (Pochettino, 24’/2ºT) e Lucero (Bareiro, 36’/2ºT). Técnico: Martín Palermo.

>VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira (Dudu, 17’/2ºT) e Aitor Cantalapiedra (Romarinho, 31’/2ºT); Osvaldo (Matheusinho, 16’/2ºT), Erick (Renzo López, 31’/2ºT) e Renato Kayzer (Fabri, 41’/2ºT) . Técnico: Rodrigo Chagas.

>Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua (SP) e Raphael de Albuquerque (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Lucero, Pierre, Brítez (FOR); Camutanga, Baralhas, Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra, Cáceres, Dudu (VIT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.