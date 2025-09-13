Grêmio erra até na hora da substituição e perde em casa para o Mirassol

O Grêmio recebeu o Mirassol neste sábado, 13/9, pela 23ª rodada do Brasileirão. A torcida estava animada, pois o time vinha de empate no Maracanã diante do líder Flamengo, teve dias de descanso na Data-Fifa e era também a reestreia de Arthur. Assim, compareceu em peso. Afinal, 45.724 foram até a Arena, no terceiro maior público do ano. Contudo, o time teve uma grande chance no primeiro tempo e só. Os paulistas mostraram melhor futebol. Ratificaram a posição de sensação do campeonato. Criaram quatro ótimas oportunidades e uma delas entrou: fim de jogo, Mirassol 1 a 0, gol de Alesson. Para tristeza dos gremistas.

Não bastasse, o Grêmio ainda protagonizou um fato inacreditável. Mano Menezes conversou com o auxiliar sobre a entrada de Pavón. Pavón entrou, mas na vaga de Alysson, que Mano não queria tirar. Mas já era. Coisa de amador. Até substituição o Grêmio errou.

Essa derrota mantém o Grêmio muito perto da zona de rebaixamento, com 25 pontos, apenas três à frente do primeiro dentro do Z4. Já o Mirassol vive um sonho. O novato na Série A chega aos 38 pontos, em quarto lugar. Para um time que muitos consideravam condenado à Série B, estar na zona da Libertadores — e consolidado — é um show.

Mirassol abre frente no primeiro tempo

O jogo se mostrou equilibrado, mas com os times buscando o ataque. O Grêmio com maior velocidade, mas sem um atacante de área. Já o time paulista, mais cauteloso e tocando a bola. Mas, aos 27, a coisa pegou fogo. Um chute de Marlon, que Walter defendeu parcialmente, e na sobra, Cristaldo chutou mal, perdendo não apenas uma chance de ouro, como também desperdiçando a chance de contra-ataque — que só não foi gol do Mirassol por milagre. Afinal, José Aldo finalizou para defesa do goleiro, e na volta, Alesson chutou e João Pedro abafou, salvando o gol certo.

O Grêmio não fazia um jogo ruim, mas viu o rival sair na frente em um lance confuso. Após Reinaldo cobrar falta pela direita para a área, João Victor, desmarcado, cabeceou. A bola foi na trave direita, passou por Volpi e foi, pelo alto, em direção à trave esquerda. Lá estava apenas Alesson, que empurrou de cabeça para o gol vazio. A auxiliar marcou impedimento, mas o VAR confirmou: mesma linha. O gol valeu, para desespero dos gremistas, que quase empataram em lance confuso, com o zagueiro Noriega ajudando no ataque e reclamando de pênalti não marcado após sofrer falta na finalização.

Grêmio erra até em substituição

Veio a etapa final, e o Grêmio parecia que teria uma postura mais ofensiva com a entrada de Cristian Olivera, um homem de frente, na vaga de um dos volantes, Dodi. Mas a verdade é que o time seguia sem poder de fogo. E, quando Braithwaite saiu machucado e entrou André, a ideia era pressão total. Até porque a melhor chance até então foi do Mirassol, num chute de Danielzinho que Volpi salvou.

Aos 18 minutos, aconteceu o lance mais inusitado da partida. Pavón entrou no lugar de Alysson, mas a substituição gerou confusão. Mano Menezes saiu da área técnica aos gritos, alegando que o jogador trocado estava errado. Na verdade, o equívoco foi do auxiliar, que apresentou a numeração incorreta. Resultado: confusão generalizada, dentro e fora de campo. O Grêmio mostrava-se desorganizado taticamente no ataque — e também fora das quatro linhas. Perdeu o jogo e teve de escutar a torcida gritar time sem vergonha.

GRÊMIO 0X1 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada

Data: 13/09/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 45.724

Renda: R$ 2.675.320

Gols: Alesson, 44’/1ºT (1-0)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Gustavo Martins, 29’/2º), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Cristian Olivera, Intervalo) e Cristaldo (Aravena, 29’/2ºT); Alysson (Pavón, 18’/2ºT) e Braithwaite (André Henrique, 9/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura (Roni, 25’/2ºT), José Aldo (Shaylon, 12’/2ºT)e Negueba (Chico KIm, 25’/2ºT); Cristian (Matheus Bianqui, 43’/2ºT) e Aleson (Carlos Eduardo, 12’/2ºT) . Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Kannemann , Cuéllar (GRE); Joaço Victor, Neto Moura (MIR)

Cartões vermelhos:

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook