InícioEsportes
Esportes

Vasco tenta encerrar jejum em São Januário após quase quatro meses

Vasco tenta se encontrar em São Januário neste Campeonato Brasileiro

Vasco tenta se encontrar em São Januário neste Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)
Vasco tenta se encontrar em São Januário neste Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco chega ao fim de semana em clima de confiança após garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Contudo ainda precisa lidar com uma incômoda escrita no Campeonato Brasileiro: o jejum de vitórias em São Januário.

A última vez que o time cruz-maltino saiu de campo com três pontos diante de sua torcida foi no dia 17 de maio. Na ocasião, venceu o Fortaleza por 3 a 0. Desde então, já se passaram quase quatro meses sem vencer como mandante na competição nacional. Afinal, foram dois empates e duas derrotas no período. Marca que coloca a campanha em casa como a segunda pior do clube na era dos pontos corridos, superando apenas o desempenho de 2015.

No total, o Vasco soma três vitórias, três empates e quatro derrotas em São Januário, com triunfos apenas sobre Santos, Sport e Fortaleza, todos adversários diretos na briga contra a zona de rebaixamento.

Curiosamente, o desempenho fora de casa é o oposto. Afinal, longe de seus domínios, o time comandado por Fernando Diniz tem o melhor ataque do campeonato, com 18 gols marcados, e venceu na última rodada o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

Apesar disso, a dificuldade em transformar o estádio em um trunfo tem cobrado caro. Com apenas 22 pontos, o Vasco ocupa a 15ª colocação e segue ameaçado pela parte de baixo da tabela.

Vasco tem jogo decisivo em São Januário

O duelo deste domingo contra o Ceará, no Rio de Janeiro, está sendo tratado como chave para a reação. Além da necessidade de voltar a vencer em casa, uma vitória faria o Cruz-Maltino reduzir a diferença para o time cearense, 11º colocado com 26 pontos, e aumentar a competitividade na disputa direta contra o rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 13/09/2025 20:08
    x