Vasco tenta encerrar jejum em São Januário após quase quatro meses

O Vasco chega ao fim de semana em clima de confiança após garantir vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Contudo ainda precisa lidar com uma incômoda escrita no Campeonato Brasileiro: o jejum de vitórias em São Januário.

A última vez que o time cruz-maltino saiu de campo com três pontos diante de sua torcida foi no dia 17 de maio. Na ocasião, venceu o Fortaleza por 3 a 0. Desde então, já se passaram quase quatro meses sem vencer como mandante na competição nacional. Afinal, foram dois empates e duas derrotas no período. Marca que coloca a campanha em casa como a segunda pior do clube na era dos pontos corridos, superando apenas o desempenho de 2015.

No total, o Vasco soma três vitórias, três empates e quatro derrotas em São Januário, com triunfos apenas sobre Santos, Sport e Fortaleza, todos adversários diretos na briga contra a zona de rebaixamento.

Curiosamente, o desempenho fora de casa é o oposto. Afinal, longe de seus domínios, o time comandado por Fernando Diniz tem o melhor ataque do campeonato, com 18 gols marcados, e venceu na última rodada o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro.

Apesar disso, a dificuldade em transformar o estádio em um trunfo tem cobrado caro. Com apenas 22 pontos, o Vasco ocupa a 15ª colocação e segue ameaçado pela parte de baixo da tabela.

Vasco tem jogo decisivo em São Januário

O duelo deste domingo contra o Ceará, no Rio de Janeiro, está sendo tratado como chave para a reação. Além da necessidade de voltar a vencer em casa, uma vitória faria o Cruz-Maltino reduzir a diferença para o time cearense, 11º colocado com 26 pontos, e aumentar a competitividade na disputa direta contra o rebaixamento.

