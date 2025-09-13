Alan Patrick admite vexame após goleada sofrida: ”?? inadmissível”

O Internacional saiu do Allianz Parque neste sábado (13/9) com mais uma derrota dura na temporada. O time gaúcho levou 4 a 1 do Palmeiras, em jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, e voltou a preocupar seu torcedor. O capitão Alan Patrick, visivelmente inconformado, não poupou críticas ao desempenho da equipe no primeiro tempo, quando o Colorado sofreu todos os quatro gols.

“Primeiro tempo muito abaixo. Deixamos a desejar. É inadmissível tomar quatro gols se quisermos disputar na parte de cima da tabela. Não conseguimos sustentar. Trabalhar, tirar lições. Mas ficamos frustrados, doídos. Uma derrota sofrendo quatro gols”, disse Alan Patricl.

Ciente da revolta da torcida, o camisa 10 pediu desculpas, mas garantiu foco total no clássico contra o Grêmio, marcado para o próximo domingo, no Beira-Rio.

“Torcedor fica chateado. Pedir desculpas, mas dizer que vamos reagir. Temos o clássico na semana que vem. Tirar aprendizado e chegar bem no clássico. Tentar nos impor diante do maior rival. Não tem muito o que falar. Há muitos jogos pela frente”, completou.

Alan Patrick viu muitas dificuldades do Inter contra o Palmeiras

Por fim, o atleta também analisou os fatores que pesaram para o resultado, destacando a dificuldade em segurar o volume ofensivo do Palmeiras

“Deram volume muito grande, com escanteio, bolas rebatidas. Estão acostumados a jogar aqui no jogo diferente. Ter de se adaptar ao tempo da bola. O Palmeiras aproveitou, mas não dá para usar de muleta. Não sustentamos a pressão. No segundo tempo, ajeitamos e até conseguimos um gol. Tirar de lição e avaliar. Precisamos muito mais”, finalizou o meia.

Assim, com a derrota, o Inter estacionou nos 27 pontos e aparece na 10ª colocação do Brasileirão. O próximo desafio será justamente o Gre-Nal 448, no domingo (21), às 17h30, em Porto Alegre. Aliás, a partida está sendo encarada internamente como decisiva para a retomada da confiança.

