São Paulo perde Ferreira para o duelo contra o Botafogo

O São Paulo finalizou, na tarde deste sábado (13/9), a preparação para o duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, o técnico Hernán Crespo perdeu o atacante Ferreira para o duelo contra os cariocas.

O jogador apresentou dores no adutor esquerdo e fez apenas um treino individualizado, com carga adaptada. Assim, ele será preservado pensando no confronto de quinta-feira (17/9), contra a LDU, no Equador, válido pelas quartas de final da Conmebol Libertadores.

Se por um lado Crespo perde Ferreira, por outro terá retornos importantes. Arboleda, Alisson e Marcos Antônio estão liberados pelo departamento médico e vão para a partida. Os recém-contratados Rafael Tolói, Maílton e Rigoni também estão à disposição e podem fazer suas estreias.

No departamento médico, Oscar segue em recuperação. O meia, que sofreu fraturas em três vértebras lombares, participou do segundo dia de transição para o campo, realizando exercícios com bola, mas ainda sem contato físico. A expectativa é de que ele esteja apto a voltar no jogo da volta contra a LDU, no dia 25.

Assim, um provável São Paulo tem: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Rigoni e Dinenno.

