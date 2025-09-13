Auxiliar elogia evolução do Palmeiras e defende descanso de Abel após goleada

O Palmeiras voltou aos trabalhos após a Data Fifa sem a presença do técnico Abel Ferreira, que permaneceu em Portugal e se reapresentou quatro dias depois do elenco. O descanso prolongado foi alvo de críticas externas, mas não afetou o desempenho da equipe. Afinal, mesmo sem o treinador no banco de reservas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Verdão goleou o Internacional por 4 a 1, neste sábado (13), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Comandado por João Martins, o time paulista mostrou intensidade desde o início e decidiu o jogo ainda no primeiro tempo, com três gols de Vitor Roque e outro de Lucas Evangelista. Aliás, após a partida, o auxiliar defendeu o período extra de descanso do treinador.

“Falando nisso, nós, desde 2020, temos uma Data Fifa para ter mais dois dias (de folga). E dessa vez foi a do nosso treinador. Eu ainda não tive, terei na próxima. Meus filhos dizem que sou o mais novo e os vi seis dias no Natal. Já se passaram 10 meses. Só nos vemos pelo celular, infelizmente. (…) São dois dias a mais para ver quem nós amamos”, disse o auxiliar.

“Foi merecido. Só quem não sabe é que vê problema. Um dia em 365 dias não faz falta. Mas o grupo entende, percebe. Os jogadores também têm sem vocês saberem. Essa parte mental e familiar é importante. Foi muito bem feito e espero que ele tenha conseguido fazer tudo que teve para fazer”, completou João Martins.

Auxiliar destaca reformulação do Palmeiras

Além disso, João também destacou o nível de competitividade mantido pelo elenco, mesmo após mudanças significativas no grupo de jogadores.

“A cada dia que passa, semana, mês, começamos a ser melhores como atletas, treinadores. Não é normal um clube fazer uma reformulação tão grande como o Palmeiras fez. E não é tão normal continuar tão competitivo e brigar por títulos”, disse

“Nosso objetivo é dar o melhor para tentar ganhar. Ano passado e esse ano tentamos e passamos perto. Mas todos os dias e minutos passamos a mensagem e conseguimos caprichar um pouco mais. Não tivemos o elenco todo (na Data Fifa) e mesmo para os convocados tentamos passar a mensagem que eles lá representam o Palmeiras. Eles levam o Palmeiras e os palmeirenses com ele. Eles nos representam”, finalizou.

Assim, com o triunfo, o Palmeiras chegou a 46 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão, apenas um ponto atrás do líder Flamengo.

