Ainda empregado, Roger Machado cobra atitude do Inter: ”Muito ruim”

O Internacional vai voltar para Porto Alegre com uma dura derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, neste sábado (13/9), no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Brasileirão. O revés ampliou a pressão sobre Roger Machado, mas, ao menos por enquanto, o treinador segue no comando da equipe.

“Quanto ao estado de ser, estar, estou dando coletiva como treinador do Internacional”, disse Roger, ao responder sobre sua continuidade.

O técnico admitiu irritação com a atuação do time, mas reforçou que o grupo precisa dar uma resposta imediata, especialmente porque o próximo compromisso é o clássico contra o Grêmio.

“Cobrar atitude de todos, semana forte. Temos o clássico. Muito ruim. Entendemos a frustração do torcedor. Estamos chateados, irritados com a derrota com um placar elástico. No segundo tempo conseguimos organizar, ou estancar. Estou falando como treinador do Internacional”, afirmou.

Roger ainda explicou que o período de treinamentos durante a Data Fifa não se refletiu em campo, já que o gol precoce do adversário desarmou qualquer planejamento inicial.

“A parada para treinamentos acabou em três minutos no primeiro gol do adversário. Qualquer estratégia se esvaiu muito cedo. O placar elástico evidenciou a desorganização”, completou Roger Machado.

Assim, com a derrota, o Inter estaciona nos 27 pontos e ocupa a 10ª colocação do campeonato. O próximo desafio é decisivo: o Gre-Nal 448, marcado para o dia 21 de setembro, às 17h30, no Beira-Rio.

