Corinthians x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h

Corinthians e Cruzeiro decidem neste domingo (14/9), às 10h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, quem será o grande campeão do Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo de ida, no estádio Independência, as equipes ficaram no empate em 2 a 2. Assim, quem vencer em Itaquera, fica com o título. Contudo, uma nova igualdade no placar faz o título ser decidido na decisão por pênaltis.

A Voz do Esporte faz a cobertura desta final. A Jornada Esportiva começa bem cedo, às 9h30 (de Brasília) sob o comando de Christopher Henrique, que também estará na narração.

Além de Christopher Henrique, a cobertura da Voz do Esporte também conta com os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Will Ferreira. Enfim, não perca nada desta decisão feminina! Clique na arte acima a partir das 9h (horário de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.