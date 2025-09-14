Bragantino x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h30

Neste domingo (14), o Red Bull Bragantino recebe o Sport a partir das 11h (horário de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, pela rodada 23 do Brasileiro. A partida coloca frente a frente um time da casa que luta por vaga na Libertadores e o visitante, que é o lanterna da competição.

O duelo é fundamental para os dois times. O Red Bull Bragantino, que vem de mais uma derrota, precisa da vitória para se recuperar de vez da crise e se manter firme na briga por uma vaga no G6. Já o Sport, que tem apenas uma vitória em todo o campeonato, joga a vida em busca de pontos para tentar uma reação histórica contra o rebaixamento.

A Voz do Esporte transmite este jogo a partir das 9h30 (de Brasília). A cobertura tem o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração.

A cobertura da Voz do Epsorte também tem as reportagens de Vanderlei Lima e os comentários de Guilherme Morais. Assim,você já sabe. A partir das 9h30 (de Brasília), clique na arte acima para não perder nada deste Bragantino x Sport.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.