Tamires: “Corinthians é um exemplo de time vencedor”

A veterana Tamires era uma das jogadoras mais entusiasmadas do Corinthians logo após a final do Brasileirão Feminino. Afinal, a lateral foi titular e uma das melhores em campo no triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, neste domingo (14/9), em Itaquera, e ainda deu uma alfinetada nas rivais — lembrando que elas estavam muito confiantes e quase comemorando de véspera o título por causa da melhor campanha na fase de grupos. E no fim, mais uma vez, deu Corinthians: pela sétima vez na história e pela sexta vez seguida.

“O Corinthians pode mostrar que é exemplo não só quando chega no mata-mata. É exemplo desde o primeiro dia que chega para o treinamento. As meninas entenderam que jogo se ganha dentro de campo e em cada ponto. As cruzeirenses comemoraram antes, dizendo: ‘Somos líderes da fase de grupos’. E aqui fora, a gente mostra que é o líder aqui em Itaquera.”

Tamires é a decana do Corinthians, que chegou à sua nona final seguida, ganhando sete delas.

Trajetória vitoriosa de Tamires

Tamires Cássia Dias Gomes nasceu em Caeté, Minas Gerais, em 1987, e desde cedo demonstrou paixão pelo futebol. Depois de começar no futsal, passou por clubes de São Paulo até chegar ao Santos em 2006, onde conquistou títulos importantes como o Paulistão e a Liga Nacional. Em seguida, defendeu o Charlotte Eagles, nos Estados Unidos, e a Ferroviária, no Brasil. Ela atuou pelo Atlético Mineiro, em 2011, mas precisou se afastar por um período para se dedicar à família.

Em 2013, retomou a carreira no Centro Olímpico, onde voltou a se destacar e conquistou o Campeonato Brasileiro. Dois anos depois, transferiu-se para o Fortuna Hjørring, da Dinamarca, onde venceu títulos nacionais em 2015, 2016, 2017 e 2019, além de disputar a Liga dos Campeões. Sua trajetória internacional consolidou sua imagem de jogadora decisiva e versátil, além de marcar presença constante na Seleção Brasileira, desde sua estreia em 2006.

De volta ao Brasil em 2019, assinou com o Corinthians, onde se tornou um dos maiores nomes da equipe feminina. Com o clube, conquistou vários títulos, incluindo Brasileiros, Paulistas, Libertadores e Supercopas. Pela Seleção, levantou troféus como a Copa América de 2014, 2018 e 2022, além do Pan de 2015. Presente em Copas do Mundo e Olimpíadas, alcançou a marca histórica de 150 jogos pela Seleção em 2024, consolidando-se como uma das maiores laterais da história do futebol feminino brasileiro.

Como o Corinthians de Tamires levou o hepta

Na final, após empate em 2 a 2 na ida, o Corinthians decidiu em casa diante de um público de 41.139 torcedores, o terceiro maior da história. Mas o título foi longe de ser fácil. Após equilíbrio na ida e no primeiro tempo do jogo da volta, o Corinthians fez 1 a 0 com Thais e precisou segurar o resultado até o fim, levando pressão na reta final. Porém, como sempre, foi campeão. O Corinthians segue como campeão de tudo no futebol feminino. São 21 títulos na categoria nos últimos oito anos.

