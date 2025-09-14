Byanca Brasil exalta o Cruzeiro e projeta títulos “daqui pra frente”

Um dos grandes destaques da campanha do Cruzeiro no Brasileirão Feminino, a atacante Byanca Brasil não escondia a tristeza ao ver seu time perder o título para o Corinthians ao fim da decisão deste domingo (14/9). Afinal, após empatar na ida por 2 a 2, as Cabulosas foram até a Neo Química Arena e, mesmo diante de 41.130 torcedores — a imensa maioria corintiana — fizeram um jogo de igual para igual. Mas perderam por 1 a 0 . Assim, o caneco ficou com as paulistas.

“Falar da última partida é difícil. Uma derrota dolorosa para todos. Viemos em busca do título. Mas não podemos deixar de exaltar nossa trajetória. Terminamos em primeiro na fase de grupos, chegamos na final e fizemos uma linda festa. É aprendendo, dia após dia, que a gente pode se sobressair e conquistar um título.”

Byanca teve uma grande chance no segundo tempo, mas chutou por cima. Ela enfatizou que o segundo lugar dói, mas tem de ser comemorado, pois foi fruto de um grande trabalho. Afinal, uma equipe em formação chegou à final contra o time que carrega o status de vencer todos os títulos desde 2019.

“Todo campeonato, a partir deste ano, é para ser campeã. A gente vai buscar a todo momento. Foi difícil pegar o Corinthians, que há anos vem ganhando e tem estrutura. Mas estamos fazendo um grande trabalho. Já colhemos muitas coisas. Temos que dar valor à medalha de prata, pois ela representa nossa trajetória. E toda a diretoria está de parabéns. É daqui para mais!”

Reconhecimento da força ofensiva de Byanca

Byanca Beatriz Alves de Araújo, conhecida como Byanca Brasil, nasceu no Rio de Janeiro em 1995 e construiu sua trajetória no futebol passando por diversos clubes da cidade, como Bangu, Flamengo, Vasco, América-RJ e Botafogo. Aos 17 anos, ganhou destaque ao estrear no Foz Cataratas, onde terminou como artilheira da equipe no Brasileirão Feminino de 2013, com oito gols. No ano seguinte, atuou pelo Vitória das Tabocas na Libertadores, marcando presença em competições internacionais logo no início da carreira.

Versátil e goleadora, defendeu times como Kindermann, Audax, Centro Olímpico e Corinthians, onde teve duas passagens e acumulou conquistas. Em 2018, transferiu-se para o futebol chinês, assinando com o Wuhan Jianghan University, experiência que lhe trouxe visibilidade internacional. Retornou ao Brasil em 2019 para jogar no Internacional, e, em seguida, vestiu as camisas de Santos e Palmeiras, consolidando-se como uma atacante de peso no cenário nacional. Em 2023, acertou com o Cruzeiro, onde segue sua carreira.

Na Seleção Brasileira, Byanca também deixou sua marca. Reconhecida pela força ofensiva e capacidade de decisão, ela representou o país em categorias de base, como o Sul-Americano Sub-17 de 2012, além das Copas do Mundo Sub-17, em 2012, e Sub-20, em 2014.

