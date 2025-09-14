Barcola faz golaços na vitória do PSG sobre o Lens

Com ótima atuação de Barcola, o PSG ratificou seu favoritismo para conquistar mais um título do Campeonato Francês nesta temporada. O atual tetracampeão recebeu o tradicional Lens neste domingo (14/9) e venceu por 2 a 0, com dois belos gols de Barcola, um em cada tempo. A vitória no Parc des Princes foi tranquila, apesar de Luis Enrique poupar vários titulares — mas com alguns entrando durante o segundo tempo.

Esta foi a quarta vitória do PSG em quatro jogos, com o time liderando com 12 pontos, dois à frente do Lille, e seguindo firme rumo ao quinto título seguido. O Lens (que foi campeão em 1997/98) é o sétimo colocado, com seis pontos.

Como foi a vitória do PSG e os golaços de Barcola

O PSG levou um susto logo no início, quando o Lens teve duas chances claras na mesma jogada: após cobrança de faltade Thauvin, o goleiro salvou o primeiro chute, e o camisa Edouard ficou com a sobra, mas perdeu a chance. Contudo, o Paris respondeu raoidamente e abriu o placar com um golaço de Barcola aos 14 minutos, chutando colocado de fora da área, pela esquerda. O Lens seguiu perigoso, e das três melhores chances do primeiro tempo, duas foram dele, com Edouard e Thauvin. Enquanto isso, Gonçalo Ramos, pelo PSG, quase marcou de letra.

No segundo tempo, o PSG matou o jogo num contra-ataque aos seis minutos. Barcola recebeu na intermediária pela esquerda, conduziu livre de marcação e, da entrada da área, bateu com força colocado para fazer 2 a 0. O Lens ainda tentou reagir. Mas não conseguiu superar a defesa parisiense, que passou os minutos finais jogando como se fosse um treino. Enfim, nenhum susto para o tetracampeão.



Jogos da 4ª rodada do Francês

Sexta-feira (12/9)

Olympique 4×0 Lorient

Sábado (13/9)

Nice 1×0 Nantes

Auxerre 1×2 Monaco

Domingo (14/9)

Lille 2×1 Toulouse

PSG x Lens

Metz x Angers

Brest x Paris FC

Strasbourg x Le Havre

Rennes x Lyon – 15h45

