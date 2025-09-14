Garro vira preocupação no Corinthians e pode ser desfalque contra o Sport

Cortado do banco de reservas do Corinthians ainda durante o aquecimento para o duelo contra o Fluminense por conta de dores na panturrilha direita, Rodrigo Garro passou a ser dúvida para a sequência do Brasileirão. O meia será submetido a exames na reapresentação do elenco na segunda-feira (15).

“É difícil, mensurar dor é difícil. Mas não foi nada relacionado ao joelho. Se não me falha a memória, foi na panturrilha direita. Primeiro vamos fazer a avaliação para ter uma ideia de o que aconteceu”, explicou o técnico Dorival Júnior .

No começo desta temporada, Garro foi acometido por uma tendinopatia patelar no joelho direito e precisou ficar fora da equipe por algumas partidas no Campeonato Paulista. Entretanto, voltou a jogar no sacrifício já na reta decisiva do torneio e colaborou para o título alvinegro.

Após a conquista estadual, Garro iniciou retomou o tratamento e se ausentou dos gramados por dois meses. Ele só ficou à disposição de Dorival no final de maio.

Visivelmente longe de sua condição técnica ideal, o meio-campista revelou após o duelo contra o Bahia que não conseguia atuar em três jogos por semana, visto que seu joelho “não estava aguentando”.

“Nossa preocupação com ele é grande, tanto é que estamos tentando administrar o máximo possível para que ele esteja em campo na maior parte do tempo, em condições de poder nos ajudar. Por isso que em algumas partidas, ele fatalmente iniciará no banco de reservas, assim como temos feito com a grande maioria dos jogadores. É impossível, às vezes, colocar jogos em sequência como fizemos quarta e sábado, a recuperação é curta”, afirmou Dorival.

Garro pode se juntar a Gui Negão

Assim, as chances de Garro se tornar desfalque para o confronto diante contra o Sport são relevantes. Em 26 jogos na atual temporada, Garro foi titular em 19 deles. Marcou dois gols e contribuiu com cinco assistências.

“Nosso elenco é enxuto, e isso não é novidade. Além dos seis ou sete jogadores entregues ao departamento médico ou com cartões, sem condições de poder atuar, para o jogo seguinte já perdemos mais dois, que seriam nesse momento Garro e Gui Negão. Temos que conviver com esse tipo de situação, e buscar um rodízio sempre que necessário”.

Contudo, diferentemente de Garro, o desfalque do atacante Gui Negão ocorre pelo recebimento do terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Fluminense. Com 29 pontos, o Timão passou o Tricoor carioca e aparece em nono lugar no Campeonato Brasileiro. São três jogos de invencibilidade, com duas vitórias e um empate

