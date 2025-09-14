Rochet, do Internacional, assume falta de confiança e mira clássico contra o Grêmio

Após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro, o goleiro Rochet assumiu a culpa em um dos gols. Ele soltou o chute de Felipe Anderson e deu rebote para Lucas Evangelista marcar o terceiro.
“Hoje (sábado) tive um erro. Assumir e trabalhar. Não estamos no melhor momento. Eu também. Tentar dar o melhor. Temos um jogo muito importante pela frente, o clássico. E depois do que fizemos tem mais peso. Podemos perder, mas a forma que foi não é possível. Cada jogador fazer autocrítica e já no próximo treino mudar a cabeça. É difícil depois do jogo que fizemos, mas sabemos que temos um jogo decisivo para o ano, para o significado do Gre-Nal no Rio Grande do Sul. Temos de buscar essa vitória seja como for”, disse.
Dessa forma, Rochet afirmou que está sem confiança, mas que tem que trabalhar para ganhar o próximo jogo.
“Passamos por um mau momento no coletivo e no individual. Creio que vai por aí. Um pouco de perda de confiança, no meu caso. Não estamos à altura, podemos dar mais. Não tem outro jeito de mudar senão trabalhando e ganhando o próximo jogo”, afirmou.
Vale ressaltar, ainda, que o técnico Roger Machado seguirá no comando do Inter. Aliás, a confirmação veio do vice de futebol José Olavo Bisol, que concedeu entrevista após o jogo.
Com o resultado, o Colorado seguiu com 27 pontos, e está na 11° posição do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada será contra o clássico contra o Grêmio, no Gre-Nal 448. O jogo, portanto, será no próximo domingo (21), às 17h30, no Beira-Rio.
