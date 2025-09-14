Com direito a gol de Ziko, Pyramids elimina Auckland e vai à próxima fase da Copa Intercontinental

A Copa Intercontinental, torneio que substituiu o antigo Mundial de Clubes da Fifa, teve o seu primeiro jogo da edição de 2025 disputado neste domingo (14). No duelo válido pela primeira fase do torneio, melhor para o campeão da Champions League da África, o Pyramids. Afinal, no Estádio 30 de Junho, no Cairo, o time egípcio derrotou por 3 a 0 o Auckland City, campeão da Champions da Oceania, e avançou para a próxima fase. El Karti, Hamdi e Ziko anotaram os gols da partida.

Classificado, o Pyramids vai enfrentar, no dia 23 deste mês, o Al Ahli, no duelo que valerá o troféu da Copa África-Ásia-Oceania da Fifa. No dia 10 de dezembro, ocorrerá o Dérbi das Américas, que é a disputa entre o campeão da Libertadores (pode ser um time brasileiro), contra o campeão da Copa dos Campeões da Concacaf — o Cruz Azul, do México. Quem vencer, portanto, seguirá na disputa e também ganhará um troféu. A grande final está prevista para 17 de dezembro.

O jogo

O Auckland, figurinha carimbada na competição e que disputou, inclusive, o Super Mundial de Clubes da Fifa no meio do ano, mostrou sua fragilidade como time semiamador. Mas os neozelandeses só escaparam de uma derrota por mais de um gol no primeiro tempo porque o Pyramids, depois de abrir o placar com El Karti aos 13 minutos em finalização dentro da área, diminuiu o ritmo. Mesmo assim, os africanos tiveram chances de ampliar com Mayele e o brasileiro Ewerton.

Apesar da liderança do Pyramids no placar, e Chibi carimbar a trave em uma das várias investidas dos anfitriões no começo da etapa final, a partida seguiu aberta por um bom tempo. Isso porque o segundo gol só saiu aos 28 minutos, quando Marwan Hamdi cabeceou na grande área para ampliar a vantagem. O jogador, que havia entrado poucos minutos antes, deixou sua equipe, portanto, em uma situação mais tranquila no confronto. A história, aliás, se repetiu quando um jogador com nome de grande craque entrou em campo. Ziko, logo em sua primeira participação, anotou um belo gol em chute de chapa dentro da área e deu números finais ao placar.

Regulamento da Copa Intercontinental

A Intercontinental segue com a fórmula dos anos anteriores. Contudo, é mais espaçada: começa neste dia 14, mas vai, em mata-matas que valem títulos regionais, até o dia 17 de dezembro, quando os times que passarem pelos playoffs fazem a final contra o PSG.

Os representantes: Auckland City (Nova Zelândia) – Campeão da Oceania; Pyramids (Egito) – Campeão da Champions Africana; Al Ahly (Arábia Saudita) – Campeão da Champions Asiática; Cruz Azul (México) – Campeão da Concachampions (América do Norte e Central); Campeão da Libertadores; PSG (França) – Campeão da Champions Europeia

PYRAMIDS 3X0 AUCKLAND CITY

1ª fase da Copa Intercontinantal

Data: 14/9/2025 (domingo)

Local: Estádio 30 de Junho, Cairo (EGI)

Gols: El Karti, 13’/1ºT (1-0); Hamdi, 28’/2ºT (2-0); Zico, 32’/2ºT (3-0).

PYRAMIDS: El-Shenawy, Samy, Galal, Hafez e Hamdy; Touré, Lasheen e Hamdi; Atef, Ewerton e Mayele. Técnico: Krunoslav Jurcic

AUCKLAND CITY: Garrow; Vale, Mitchell, Gray e Lobo; Boxall, Manickum, Garriga e Murati; Bevan e Vries. Técnico: Paul Posa

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Auxiliares: Mohammad Al-Khalaf e Ahmad Al-Ruwaili (JOR)

VAR: Mohammed Obaid Khadem (EAU)

