Jogadores do River Plate adotam discurso de equilíbrio antes de duelo contra o Palmeiras na Libertadores

Depois de jogarem por seus campeonatos nacionais no sábado (13), Palmeiras e River Plate viram a chave para o confronto pelas quartas de final da Libertadores. O jogo de ida será na próxima quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. Para os jogadors argentinos, não há favoritismo de nenhum dos lados.

“Sabemos que serão duas partidas muito, muito difíceis. Começamos em casa e com a nossa torcida. Precisamos descansar e nos preparar da melhor maneira possível. A partida que jogaremos aqui e a que jogaremos no Brasil certamente serão completamente diferentes. Sabemos que vamos enfrentar um time que está jogando muito bem, mas temos o nosso jeito, temos que pensar onde podemos acertá-los para ganhar vantagem”, comentou Enzo Pérez, em entrevista à ESPN.

O meia Nacho Fernández adotou o mesmo raciocínio do companheiro de River Plate ao ser perguntado se algum time terá vantagtem no embate.

“Não pensamos nisso. Sabemos que temos um grande time, que temos muita coisa a melhorar e que vai ser uma série muito difícil, como todas da Libertadores. Espero que a (vaga) fique do nosso lado”, afirmou.

‘Palmeiras também nos respeita’

Enzo Pérez adotou um discurso parecido com o de Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, no fim de agosto. Para eles, o Palmeiras também não gostaria de enfrentar os argentinos. Ao menos antes das semifinais.

“Acho que eles também nos respeitam pelo que somos, pelo que o River é, pelo que mostrou nos últimos anos. Acho que devem pensar da mesma forma que nós. Mas repito: há respeito de ambos os lados porque sabemos que ambos temos times muito bons”, disse.

O jogo de volta das quartas de final ocorrerá na quarta-feira (24/9), também às 21h30, desta vez no Allianz Parque.

