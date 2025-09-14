Filipe Luís exalta intensidade do Flamengo e explica recusa ao futebol europeu

O Flamengo voltou da pausa da Data Fifa com um bom resultado fora de casa. O Rubro-Negro venceu o Juventude por 2 a 0, encerrou um jejum de 28 anos sem vitória na Serra Gaúcha e segue isolado na liderança do Brasileirão, com 50 pontos.

O treinador Filipe Luís elogiou como o time conseguiu manter uma postura ofensiva ao longo de todo o jogo. O técnico afirmou que os treinamentos ao longo da Data Fifa fizeram ele pensar muito em como armar a equipe, além de destacar que ninguém demonstra cansaço, mesmo com a temporada já avançada.

“Nós pensamos jogo a jogo. Eu falei para eles durante essa última semana,quando vi os treinos que eles fizeram durante a Data Fifa, me deu muito o que pensar. Porque são jogadores que estão em uma temporada com nove meses. Ninguém alega cansaço, todos querem treinar e competiram ao máximo durante a semana. Foi um nível muito alto de treinamento. Falei para eles que quando você vê isso no treinamento e como as coisas contagiam, é um grupo que quer fazer história”, ressaltou.

Recusa ao futebol europeu

Nesta semana, Filipe Luís ganhou destaque nas manchetes por recusar uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia. O treinador não escondeu a felicidade de ser procurado para o cargo e apontou que ainda não é o momento de realizar uma transferência para a Europa.

“Primeiro, quando outros clubes ligam, me deixa muito feliz. Porque existe um reconhecimento do nosso trabalho e do que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo tudo que eu quero para a minha vida e a minha carreira. Não era o momento. Obviamente que tenho um compromisso com esses jogadores e esse clube e quero honrar”, enfatizou.

Preparação para a Libertadores

Na próxima quinta-feira (18), o Flamengo vai encarar seu principal jogo da temporada, contra os Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores. O treinador disse que vai começar o trabalho agora para o duelo decisivo, mas destacou o potencial da equipe adversária.

“Você fala bem quando você diz que é o jogo mais importante do ano. Para mim, é. Dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes. Depois de uma temporada incrível que estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude. A partir de amanhã, começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para encarar o Estudiantes. Sem dúvidas, é um grande adversário, principalmente por ser uma das equipes argentinas que competem tão bem. Temos aí o exemplo do Central Córdoba na fase de grupos”, apontou.

