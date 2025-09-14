Tiquinho Soares, do Santos, marca depois de cinco meses e lembra: “Não desaprendi a fazer gol”

O Santos buscou o empate por 1 a 1 com o Atlético Mineiro, na tarde deste domingo (14), na Arena MRV, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares, que marcou o gol aos 40 do segundo tempo, comemora fim de jejum e avalia partida.

“Feliz (pelo gol). Eu acho que a gente fez um grande jogo, cara. Merecíamos ter ganhado, na minha opinião. Agora o Atlético com um a mais, teve um pouco mais de volume de jogo. Mas é isso aí, levantar a cabeça que a gente tem tudo pra sair dessa situação. Sobre o meu jejum, eu nunca tinha passado tanto tempo sem fazer gol. Mas é isso. Futebol é desse jeito. Eu estou aqui pra ajudar. Estou aqui de corpo e alma. Mas eu não desaprendi a fazer gol não. Eu tenho certeza que de duas oportunidades, se eu pegar uma, eu faço gol. Se eu não fizer a culpa é minha. Mas vamos conseguir um grande resultado e estamos juntos”, disse.

Tiquinho Soares não marcava gol há quase cinco meses. O último tinha sido no dia 20 de abril. Com o gol de pênalti aos 40 do segundo tempo, que deu o empate ao Santos, o atacante chegou a sete bolas na rede nesta temporada.

Com o resultado, o Santos segue com 23 pontos na 15° colocação. No entanto, ainda pode ser ultrapassado nesta rodada pelo Vasco. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o São Paulo, na Vila Belmiro, às 20h30, no domingo (21).

