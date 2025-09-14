InícioEsportes
“Tinha muita gana de estar aqui”, revela Rigoni em vitória do São Paulo

Jogador voltou ao time mas sua atuação não foi das melhores

Jogador voltou ao time mas sua atuação não foi das melhores - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
O atacante Emiliano Rigoni revelou ter um sentimento especial na vitória do São Paulo. Após o 1 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbis, neste domingo (14), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre sua grande vontade de estar em campo para ajudar. “Tinha muita gana de estar aqui”, disse o argentino. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Juan Dinenno.

A vitória do São Paulo, de fato, foi construída com um gol do centroavante Juan Dinenno. O resultado leva o time aos 31 pontos na tabela do Brasileirão, subindo para a sétima posição. Para Rigoni, o triunfo foi fruto da grande entrega de todo o elenco em campo.

“Estamos no caminho correto, entregamos muito e merecíamos a vitória”, analisou o argentino.

Rigoni fala da importância da partida

O jogador também falou sobre a importância pessoal que a partida tinha para ele. O atacante revelou que estava com um grande desejo de atuar e ajudar a equipe.

“Muito contente. Para mim é muito especial esse jogo. Tinha muita gana de estar aqui. Queria ajudar o time e fazer o gol”, declarou o jogador do time tricolor.

O resultado, de fato, quebra o jejum do time após a parada para a Data Fifa. Rigoni destacou a importância de começar bem esta nova e decisiva fase da temporada.

“Para nós é muito importante voltar assim da Data Fifa. Temos muitas partidas importantes à frente e era a melhor maneira de começar”, afirmou o experiente atacante.

O São Paulo, por fim, agora vira a chave para outra competição. O time não terá muito tempo para comemorar a vitória no clássico. O próximo compromisso da equipe já é na próxima quinta-feira (18). O Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

