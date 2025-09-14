“Tinha muita gana de estar aqui”, revela Rigoni em vitória do São Paulo

Jogador voltou ao time mas sua atuação não foi das melhores - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

O atacante Emiliano Rigoni revelou ter um sentimento especial na vitória do São Paulo. Após o 1 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbis, neste domingo (14), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogador falou sobre sua grande vontade de estar em campo para ajudar. “Tinha muita gana de estar aqui”, disse o argentino. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Juan Dinenno.

A vitória do São Paulo, de fato, foi construída com um gol do centroavante Juan Dinenno. O resultado leva o time aos 31 pontos na tabela do Brasileirão, subindo para a sétima posição. Para Rigoni, o triunfo foi fruto da grande entrega de todo o elenco em campo.

“Estamos no caminho correto, entregamos muito e merecíamos a vitória”, analisou o argentino.

Rigoni fala da importância da partida

O jogador também falou sobre a importância pessoal que a partida tinha para ele. O atacante revelou que estava com um grande desejo de atuar e ajudar a equipe.

“Muito contente. Para mim é muito especial esse jogo. Tinha muita gana de estar aqui. Queria ajudar o time e fazer o gol”, declarou o jogador do time tricolor.

O resultado, de fato, quebra o jejum do time após a parada para a Data Fifa. Rigoni destacou a importância de começar bem esta nova e decisiva fase da temporada.

“Para nós é muito importante voltar assim da Data Fifa. Temos muitas partidas importantes à frente e era a melhor maneira de começar”, afirmou o experiente atacante.

O São Paulo, por fim, agora vira a chave para outra competição. O time não terá muito tempo para comemorar a vitória no clássico. O próximo compromisso da equipe já é na próxima quinta-feira (18). O Tricolor enfrenta a LDU, do Equador, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

