Enzo Díaz sente o tornozelo, é substituído e vira preocupação no São Paulo

Argentino fez uma grande partida na vitória do Tricolor por 1 a 0 - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

O São Paulo tem uma nova e importante preocupação para a Libertadores. O lateral-esquerdo Enzo Díaz deixou o jogo contra o Botafogo com dores. A partida ocorreu neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão. O jogador, que foi o destaque do primeiro tempo, sentiu o tornozelo esquerdo. Ele, portanto, foi substituído no intervalo e iniciou o tratamento.

O lateral argentino, de fato, fazia uma grande partida até se machucar. Ele deu um cruzamento perfeito para o gol de Dinenno logo no início. Além da assistência, o camisa 13 também acertou uma cobrança de falta no travessão. A sua atuação, de muita intensidade, era fundamental para a equipe no jogo.

Por conta das dores, contudo, o jogador não retornou para a segunda etapa. Enzo Díaz deu lugar ao lateral Wendell no time. Assim que foi para o banco de reservas, ele já iniciou o tratamento. O atleta, aliás, colocou uma bolsa de gelo na região do tornozelo esquerdo.

A situação do jogador, enfim, preocupa para a sequência da temporada. O São Paulo agora vira a chave para um confronto decisivo. A equipe volta a campo já na próxima quinta-feira (18). O time enfrenta a LDU, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores. Enzo Díaz, portanto, será reavaliado e é dúvida para o jogo.

