“?? um grupo fantástico”, diz Crespo ao exaltar a união do elenco do São Paulo

Treinador dá orientações à equipe durante o jogo - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo FC)

O técnico Hernán Crespo exaltou a força de seu elenco. A declaração ocorreu após a vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Morumbis. O treinador argentino, de fato, classificou o grupo de jogadores como “fantástico”. Para ele, a união e o espírito de sacrifício da equipe foram os diferenciais para conquistar os três pontos importantes no Brasileirão.

O comandante, aliás, fez questão de citar os diversos problemas de lesão. Ele lembrou que a partida marcou a volta de vários atletas importantes.

“Hoje tivemos o Alisson e o Marcos Antônio voltando de lesão. O Arboleda, se não me engano, fez seu segundo jogo como titular no ano, porque também teve uma lesão grave”, listou o treinador.

Para Crespo, a superação desses problemas só foi possível graças à força do grupo. Ele elogiou nominalmente os jogadores que seguraram a responsabilidade durante a ausência dos titulares.

“Todas essas situações foram suportadas pelo grupo e por aqueles que estão jogando ultimamente, como o Sabino, o Cedric, o Enzo, o Pablo Maia, o Rodriguinho…”, afirmou.

Crespo enaltece seu grupo

A vitória, na visão do técnico, é um reflexo direto dessa união. “Essa vitória fala do grupo. É um grupo forte, com vontade, um grupo que tem vontade de sacrificar um por outro”, disse Crespo.

“A gente vê um grupo como uma família. Todos ajudam a todos. O Wendell, que sentiu o adutor, também voltava de lesão e continuou a lutar. É um grupo fantástico”, completou.

O treinador, por fim, fez uma projeção para o futuro da equipe. Ele sabe que a temporada ainda reserva grandes desafios para o time.

“Acho que esse grupo pode jogar muitas vezes muito bem. Talvez não seja suficiente, mas a gente vai lutar. O que vai acontecer, não sei, mas vamos continuar assim”, finalizou o comandante tricolor.

Hernán Crespo elogia elenco do São Paulo: “É um grupo fantástico, de pessoas fantásticas.” pic.twitter.com/TCG5cYGMu5 — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) September 14, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.