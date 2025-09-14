Com um a mais, Vasco cede empate nos acréscimos para o Ceará

No fim, o Vasco deixou escapar a vitória e empatou por 2 a 2 com o Ceará, neste domingo (14), em São Januário, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Coutinho abriu o placar com um golaço de falta, mas Galeano deixou tudo igual logo depois. Na etapa final, o zagueiro Carlos Cuesta, que fez sua estreia pela equipe carioca, marcou o gol de empate. Com um a menos desde os 27 minutos do segundo tempo, o Vozão não desistiu e buscou empate com Pedro Henrique já nos acréscimos.
Com o resultado, o Vasco permanece na 15ª posição, com 23 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Ceará fica na 11ª colocação, com 27 pontos. Ambas equipes têm jogos atrasados. Os times, aliás, só voltam a campo no próximo fim de semana, pelo Brasileirão. No sábado (20), o Vozão enfrenta o Bahia, às 18h30, no Castelão, enquanto o Cruz-Maltino faz clássico contra o Flamengo, no domingo (21), às 17h, no Maracanã.
Pintura e erro defensivo
Dentro de casa, o Vasco iniciou bem e controlando a partida. Aos 11 minutos, o Cruz-Maltino teve uma oportunidade em falta. Coutinho cobrou no canto direito, Bruno Ferreira voou, espalmou a bola na trave e ela morreu no fundo da rede. Um golaço que explodiu São Januário. O meia, aliás, marcou em seu centésimo jogo com a camisa vascaína. No entanto, a alegria durou pouco para os donos da casa. Mateus Carvalho errou na saída após receber passe de Léo Jardim de costas e a bola ficou com Paulo Baya. O atacante bateu cruzado para bela defesa de Jardim. Galeano, entretanto, apareceu no rebote para empurrar para a rede de carrinho. Com o gol, o Vozão se ajeitou e fechou o primeiro tempo sob controle e poderia sair em vantagem se não fosse Léo Jardim, que fez duas belas defesas no fim.
Muitas chances
Indo para o vestiário sob vaias, o Vasco mudou a postura para o segundo tempo. O técnico Fernando Diniz tirou Mateus Carvalho, vaiado pelo erro do gol do Ceará, para colocar o colombiano Andrés Gómez. E melhorou. Aos seis minutos, Paulo Henrique ajeitou de cabeça para o atacante, que pegou de primeira e mandou por cima do gol. Logo depois, Vegetti, assim, pegou o reboteu após chute de Nuno Moreira, e o goleiro do Ceará defendeu com o pé direito. Além dele, o zagueiro Robert Renan, portanto, também teve oportunidade, mas foi para fora.
Gol de estreante e mais uma falha
Na metade do segundo tempo, a torcida vascaína explodiu. Rodriguinho, que entrou no segundo tempo pelo Ceará, foi expulso por forte falta no Barros. Pouco tempo depois, Andres Gómez conseguiu sair da marcação pela direita e cruzou para Carlos Cuesta, estreante da noite, marcar o segundo gol do Cruz-Maltino. No entanto, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu segurar a vitória. Nos acréscimos, Willian Machado, aliás, buscou lançamento longo para Fernandinho, que ganhou disputa com Paulo Henrique e finalizou. Léo Jardim deu rebote e, Pedro Henrique tocou para o gol vazio. No fim, vaias em São Januário.
VASCO 2×2 CEARÁ
Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data: 14/09/2025 (domingo)
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Coutinho, 11’/1°T (1-0); Galeano, 15’/1°t (1-1); Carlos Cuesta, 34’/2°T (2-1) e Pedro Henrique, 49’/2°T (2-2)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas (Carlos Cuesta, 19’/2°T), Puma Rodríguez; Barros (David, 32’/2°T), Mateus Carvalho (Andres Gómez, intervalo), Coutinho (Lucas Oliveira, 40’/2°T); Rayan, Nuno Moreira (Paulinho, 40’/2°T) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Diego, Richardson (Fernando Sobral, 31/2°T), Lourenço (Rodriguinho, 18’/2°T), Galeano (Vina, 38’/2°T); Paula Baya (Fernandinho, 32’/2°T) e Pedro Raul (Pedro Henrique, 38’/2°T). Técnico: Léo Condé.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP/Fifa)
Auxiliares: Neuza Ines Back (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)
VAR: Claudio Rocha Filho (SP)
Cartão Amarelo: Barros, Lucas Freitas, Andrés Gomez (VAS), Richardson (CEA)
Cartão Vermelho: Rodriguinho, 26’/2°T (CEA)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.