Everson denuncia importunação sexual contra filha de 13 anos após jogo do Atlético

Na noite deste domingo, 14/9, o goleiro Everson, após o empate em 1 a 1 entre Atlético e Santos, publicou em suas redes sociais um desabafo. Ele relatou que, ao sair do estádio com sua filha, torcedores reclamaram do comportamento do time pelos maus resultados, mas acabaram insultando a menina, de apenas 13 anos, com insinuações que o jogador considerou assédio sexual.

“Ao final do jogo, no estacionamento onde as famílias estacionam o carro, havia algumas pessoas fazendo cobranças. Porém, alguns cidadãos que se dizem torcedores do time pelo qual me empenho todos os dias importunaram minha filha… Não foram ofensas direcionadas à minha pessoa ou ao meu trabalho, mas uma importunação pessoal — e por que não dizer sexual — a uma menina de 13 anos. Tenho certeza de que todos concordam que as famílias não têm nada a ver com críticas de jogo. Quão mais grave é atacar pessoalmente uma criança”, escreveu Everson, acrescentando:

“Que estejam certos: buscaremos vias legais para que esse ato não passe impune.”

Esposa de Everson também vai às redes

A esposa do goleiro também se manifestou nas redes sociais, detalhando o ocorrido:

“Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo, a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer ‘reboliço’, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais.”

Jogadores como Hulk prestaram solidariedade ao companheiro.Além disso, o Atlético postou que irá ajudar a identificar os responsáveis pelos insultos:

“O Atlético manifesta apoio ao goleiro Everson, cuja filha de 13 anos foi vítima de importunação hoje, na saída da Arena MRV. Esse comportamento é inaceitável e não representa a torcida do Galo. O Clube irá colaborar com as autoridades de segurança para a identificação dos infratores e sua responsabilização criminal, além de adotar as medidas administrativas cabíveis, com base no Regulamento de Uso da Arena MRV.

Atlético tropeça

O Atlético enfrentou neste domingo, em casa, o Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. Vencia por 1 a 0 e tinha um jogador a mais quando, aos 40 minutos do segundo tempo, levou o gol de empate, marcado por Tiquinho, cobrando pênalti.

Everson fez um bom jogo, com boas defesas — uma delas excelente — e sem culpa no gol. Com o resultado, o Atlético está com 25 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.

