Diniz desabafa após empate do Vasco: ???Muito frustrante???

O Vasco tropeçou feio neste domingo. Afinal, tinha a vitória nas mãos, quando vencia o Ceará em casa por 2 a 1 e ainda contava com um jogador a mais. Porém, levou o empate nos acréscimos. Fim de jogo: 2 a 2. Para piorar, os dois gols sofridos vieram de falhas graves. O primeiro, quando o time vencia por 1 a 0, surgiu de um erro na saída de bola em toques ao estilo de Fernando Diniz. O segundo aconteceu quando Paulo Henrique, um dos principais jogadores da equipe, não rechaçou uma bola e se confundiu com Medel, o que deu a chance para Pedro Henrique empatar.

Fala, Diniz!

Erros que o técnico Fernando Diniz comentou após a partida:

“Hoje tivemos dois erros que não costumamos cometer. No lance do PH, ele podia ter chutado a bola e não chutou. Foi uma escolha dele. Quantas bolas ele chutou para frente contra o Botafogo? Chutamos muito mais do que saímos jogando. Isso é uma escolha do jogador — e erros acontecem. Esse erro foi o menor dos problemas daquele lance: ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, desviou, voltou para a área… Futebol é um jogo de erros. Lamentamos. É muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. A torcida tem que ficar triste mesmo”, disse, para completar:

“O time jogou muito bem no primeiro tempo até sofrer o gol e deu uma desestabilizada. No segundo tempo, melhoramos na volta, depois nos desorganizamos de novo. Quando teve a expulsão, tivemos, talvez, nosso melhor momento. Soubemos aproveitar com as mexidas, tivemos chance de fazer o terceiro e depois o quarto gol, mas não fizemos. Infelizmente, levamos o gol no lance derradeiro da partida.”

Diniz elogiou as atuações de Nuno e de Coutinho, lembrando que o português, quando passou a jogar como segundo volante, saiu-se muito bem.

