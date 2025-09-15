Botafogo involui com Davide e coloca a vaga na Libertadores-26 em risco

“Botafogo Way” não é piada, como pontuou Paulo Vinícius Coelho para revidar uma cutucada recente de John Textor. O conceito é uma utopia, algo inatingível. Ou seja, existe somente na cabeça do sócio majoritário da SAF do Glorioso. Nem em 2024 houve esta fantasia. O Godfather se escorou em um mito para demitir Renato Paiva após o insucesso nas oitavas de final do Mundial de Clubes, por conta de uma irritação com a trinca de volantes de ofício no meio de campo. Mas Davide Ancelotti, o escolhido para dar vazão aos devaneios do big boss, manteve a formação do antecessor algumas vezes. A última delas, neste domingo (14), no Morumbis, contra o São Paulo, pela rodada 23 do Campeonato Brasileiro. Sem juízo de valor e longe de interditar esta estratégia, é óbvio que, logo de cara, desagradou à torcida. E matou Savarino, que chegou a escorregar sozinho no gramado e não construiu nada na derrota para o Tricolor Paulista, com time alternativo, por 1 a 0.

Ancelotti não se ajuda

Davide Ancelotti entrou no modo “loucura” e assumiu a condição de estagiário do quinto período da faculdade de Educação Física. Os críticos, agora, ganharam o argumento. Com pouquíssimo tempo de carreira e uma vaga na Copa Libertadores para disputar, começou a promover testes, como, por exemplo, Danilo na ponta direita. Na função, o camisa 35, a melhor contratação do scout alvinegro, desperdiçou passes, posse de bola e inversões. Incoerente, o Botafogo foi um catado constrangedor de atletas em campo, sem nenhuma organização, pelas mãos do jovem comandante italiano. Parecia que os futebolistas nunca haviam se encontrado, tamanho o nível de desconexão entre eles. Tanto que o líder de desarmes foi o centroavante Chris Ramos, e o time, sem criatividade, não finalizou nenhuma vez no primeiro tempo. A equipe, de fato, piorou.

Março ou reta final do Brasileiro?

Em um clube gigante, com a exigência do Botafogo, as invenções deveriam estar restritas ao Campeonato Carioca, o torneio com menos relevância no calendário. Não é hora, portanto, de experimentos e laboratórios. No entanto, mesmo se Ancelottinho tivesse descoberto a pólvora nos últimos dois embates, tudo cairia por terra porque o Alvinegro passou a viver um drama no gol. Neto, vilão, contra o Vasco, voltou a falhar e, lesionado, não aguentou o tranco. Um goleiro que apresenta problemas técnicos e físicos. John seria o titular inquestionável, mas Textor preferiu “realizar o sonho” do keeper ao invés de pensar no futebol do clube do qual é proprietário. Imagina manter jogadores estratégicos. Absurdo!

Botafogo extremamente frágil no Morumbis

Vitinho, lateral-direito de Seleção Brasileira, concedeu uma liberdade comovente para Díaz centrar no gol que complicou a vida do Botafogo, logo no início. Pantaleão também deixou Dinenno infiltrar. O Glorioso foi o adversário ideal para o centroavante reserva do São Paulo encerrar um jejum de um ano e para os suplentes do Tricolor ganharem confiança para a sequência da temporada. Nem ele acreditou que havia balançado a rede. A vitória do Soberano só não foi por uma margem maior porque a trave impediu dois gols do time local e porque Linck realizou uma grande defesa na segunda etapa do cotejo.

Sexto colocado da liga nacional e com o risco de passar 2026 sem Libertadores e Copa do Brasil, o Mais Tradicional volta ao Estádio Nilton Santos, onde, na quarta-feira (17), recebe o Mirassol, a grande sensação do Campeonato Brasileiro. É a cara do Botafogo, desacreditado, vencer uma partida assim. Mas esta não é uma abordagem científica. A realidade indica que os paulistas estão em um momento muito melhor. O botafoguismo terá que se apegar ao sobrenatural nesta reta final de temporada. E rezar para o maldito 2025 acabar logo!

