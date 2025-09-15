Vojvoda valoriza empate do Santos em jogo dramático contra o Atlético-MG

O Santos saiu da Arena MRV, neste domingo (14), com um empate em 1 a 1 diante do Atlético-MG, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o técnico Juan Pablo Vojvoda, o ponto conquistado tem um peso ainda maior pelas circunstâncias adversas que marcaram o segundo tempo.

Em poucos minutos, o Peixe perdeu Zé Ivaldo, expulso após receber o segundo cartão amarelo em falta sobre Hulk, sofreu um gol e ainda viu o goleiro Brazão deixar o campo com concussão e um grande hematoma na cabeça. Mesmo assim, a equipe buscou a igualdade com Tiquinho Soares e segurou a pressão até o fim.

“Sabíamos que teríamos um rival que gosta da posse de bola, mas jogamos no campo deles, criamos situações de gols claras. Eu pedi no intervalo que continuassem desse jeito, era provável que os três pontos fossem nossos. A expulsão foi correta e nos complicou”, analisou Vojvoda.

“Depois, (teve) a lesão de Brazão. Foram muitas coisas não planejadas, que não temos no treino. O planejado foi o primeiro tempo. Fico com o espírito de luta. Um ponto, dadas as circunstâncias, fora de casa, com um a menos, temos que valorizar”, completou.

Vojvoda prevê Neymar ”melhor” no Santos

Além da resistência da equipe, Vojvoda comentou sobre a atuação de Neymar, que teve boas oportunidades na primeira etapa, mas não conseguiu balançar a rede.

“Quanto ao Neymar, teve chances no primeiro tempo, isso é importante. Vamos ter ainda um Neymar melhor, quero um Neymar melhor porque gosto de trabalhar com grandes jogadores, ele é um dos grandes e eu gosto disso. Ele é humilde que precisamos dele. Em todo momento, vimos sua qualidade”, elogiou o treinador.

Por fim, questionado sobre o gramado sintético da Arena MRV, o argentino evitou críticas diretas.

“O gramado eu não posso controlar. A bola roda bem, é diferente, é uma verdade. Eu coloquei o foco no comportamento no jogo, estratégia, comportamentos. Não posso trocar o gramado”, finalizou.

Com o empate, o Santos chega a 28 pontos, se mantém na briga contra o Z4 e agora terá uma semana cheia para treinar. Aliás, o próximo compromisso será contra o São Paulo, no domingo (21/9), às 18h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão.

