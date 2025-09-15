Lista de lesionados do PSG aumenta antes da estreia na Champions League

Com o triunfo por 2 a 0 sobre o Lens, o PSG segue com 100% de aproveitamento nas quatro rodadas iniciais do Campeonato Francês. No entanto, a equipe parisiense terá dor de cabeça pela frente, visto que mais três jogadores se lesionaram na temporada. Tratam-se do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo e do meia sul-coreano Lee Kang-in.

Isso tudo às vésperas da estreia do Paris Saint-Germain pela Champions League 2025-26, diante da Atalanta. O confronto ocorre na quarta-feira (17), no Parque dos Príncipes.

Vale lembrar que o técnico Luís Enrique já não poderia contar com dois nomes importantes da última temporada: os atacantes franceses Ousmane Dembélé e Désire Doué. Agora, existe o risco de não ter pelo menos cinco atletas de sua espinha dorsal.

“A competição que todos amam no mundo do futebol está chegando, e é um momento difícil para nós porque temos jogadores lesionados. Temos que esperar os resultados dos exames dos três jogadores que se machucaram hoje. Temos que ter capacidade de adaptação e responder como um time. Agora, é o momento de ter calma, e espero que a gente consiga superar isso”, afirmou o treinador espanhol em entrevista coletiva após o jogo deste domingo.

Dor de cabeça

O brasileiro se contundiu aos 21′, logo após uma disputa pelo alto. Ele sentiu um problema no tornozelo esquerdo e precisou sair de maca, com as mãos no rosto. Além disso, o compatriota e capitão Marquinhos acompanhou o companheiro de equipe até a saída de campo.

Por fim, Kvaratskhelia já havia deixado o gramado com um problema na panturrilha. Na segunda etapa, Lee Kang-in saiu com suspeita de distensão no tendão de Aquiles.

