Fluminense planeja usar rendas extras da temporada para reduzir a dívida antes da SAF

Antes de uma eventual venda da SAF para o grupo de investidores, o Fluminense planeja utilizar o dinheiro arrecadado em 2025 para reduzir a dívida do clube ao fim da temporada. Vale lembrar que o Tricolor encerrou 2024 com uma dívida de R$ 871 milhões, e tenta diminuir essa quantia, especialmente em um ano em que a equipe brilhou ao ser semifinalista do Mundial de Clubes. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a LZ Sports prevê a aquisição de 65% das ações da futura empresa com um aporte de R$ 500 milhões e a assunção integral do valor da atual dívida do clube carioca. Diante disso, quanto maior o valor pago, menor será a porcentagem que o associativo terá quando a SAF for negociada.

Além disso, conforme a apresentação do fundo, existe a previsão de investimento necessário para a aquisição de uma fatia maior. Algo que pode chegar até a 90%, o máximo permitido pela Lei da SAF.

Atualmente, os empresários necessitam desembolsar R$ 989 milhões no total para chegar a 90%. Ele seria R$ 500 milhões do aporte obrigatório mais R$ 489 milhões para aumentar a participação do fundo na SAF.

Por outro lado, se o Tricolor conseguir baixar a dívida para R$ 750 milhões até a venda, o valor desembolsado pelos investidores para ter 90% seria de R$ 1,116 bilhão.

Novos valores no horizonte

O Fluminense foi semifinalista do Mundial de Clubes, dos Estados Unidos, o que rendeu uma premiação de R$ 330 milhões. A maior parte desse valor entrará na conta do Tricolor no fim de outubro.

Por fim, o clube ainda pode lucrar mais na temporada. Afinal, a equipe está na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas da Sul-Americana. Nesse sentido, ainda houve três vendas de atletas superiores a 10 milhões de euros, com Kauã Elias, Arias e Isaque.

