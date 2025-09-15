Ex-affair de Neymar é agredida e amarrada durante assalto à residência em São Paulo

InícioEsportes
A criadora de conteúdos Fernanda Campos se tornou vítima de um violento assalto em sua residência, em São Paulo. Conhecida pelo polêmico envolvimento amoroso com Neymar, a modelo desabafou sobre o crime nas redes sociais e chegou, inclusive, a compartilhar registros do local após o ocorrido. Os suspeitos, segundo seu relato, vigiavam sua rotina há um tempo.

Fernanda ainda detalhou as agressões sofridas durante o assalto, algumas enquanto esteve amarrada. Ainda de acordo com seu relato, os criminosos levaram muitos objetos de valor e só não roubaram os carros devido ao rastreador.

“Assaltaram a casa, mas não levaram os carros porque têm rastreador. Mas levaram câmera, tudo de valor, bolsa… Olha só o que eles fizeram na casa toda [mostrando tudo bagunçado, jogado no chão]”, desabafou.

Dinâmica do crime

Segundo o relato, três homens invadiram o imóvel e renderam a vítima, enquanto um quarto integrante aguardava do lado de fora. Fernanda disse que os autores levaram joias, bolsas e equipamentos, mas não conseguiram fugir com os automóveis, que possuíam rastreador.

Imagens divulgadas pela própria influenciadora mostram cômodos revirados e manchas de sangue em roupas e em um travesseiro. De acordo com o ‘Metrópoles’, a polícia esteve no local logo após a fuga do grupo.

“Eles já estavam vigiando a casa. Três entraram aqui dentro e me amarraram. Um era agressor de mulheres e puxou meu cabelo. Eu e ele saímos no pau, sangrou na minha blusa, me enforcou. Ele está achando que não vou achar o DNA dele porque ele sangrou na minha blusa e nas minhas coisas”, e completou:

“Tinha um outro lá fora esperando. Se o bandido está armado, qual o problema dele em arrancar o cabelo dos outros”.

A influencer afirmou estar bem fisicamente, apesar das agressões e do abalo emocional, e registrou a presença de policiais na porta de casa. Agora, as autoridades deverão reunir as imagens, os objetos com vestígios de sangue e os depoimentos para identificar e localizar os envolvidos.

Mudança

Fernanda voltou às redes sociais nesta segunda-feira (15) para comunicar sua mudança do local. De acordo com ela, os criminosos também levaram comidas da despensa e roupas de uso pessoal.

Ela, porém, fez questão de tranquilizar os fãs e seguidores com atualizações sobre o caso. Fernanda revelou que a polícia já conseguiu avançar em algumas frentes e que tem contado com apoio da mídia para divulgação — a Record inclusive fez uma reportagem especial sobre.

Nome em alta após polêmica com Neymar

A vida de Fernanda Campos deu uma reviravolta após ganhar notoriedade nacional em 2023, quando veio a público um encontro com o camisa 10. O astro, porém, já estava em um relacionamento com Biancardi quando as notícias vieram à tona.

Fernanda afirmou à época que as conversas com o jogador começaram no Instagram e evoluíram para um convite especial em São Paulo. Eles, então, se encontraram na véspera do Dia dos Namorados.

“Eu tava em São Paulo e ele me mandou mensagem: ‘Vem aqui’. Estava mais ou menos uns 10 minutos da minha casa. Em São Paulo você sabe que tudo é longe. Foi muita ‘coincidência'”, contou ao ‘Metrópoles’ à época.

De acordo com as reportagens, Fernanda disse que não sabia que o astro havia reatado com Bruna e que se sentiu enganada ao tomar conhecimento. O casal enfrentava uma crise à época, inclusive por rumores de traição do craque — que também se envolveu com Amanda Kimberlly, mãe de Helena.

    15/09/2025 11:34
