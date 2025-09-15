Irritado com lesão, Memphis Depay cria novo atrito nos bastidores do Corinthians

O Corinthians vive mais uma turbulência envolvendo Memphis Depay. Desta vez, o problema não tem relação com questões financeiras, mas sim com a forma como o clube lidou com a preparação do holandês antes da partida contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil.

O meia-atacante deixou o gramado da Neo Química Arena no fim do primeiro tempo com um edema muscular na coxa direita e não escondeu a frustração. Pessoas próximas relatam que Memphis ficou irritado com a decisão de escalá-lo. Isso porque ele havia pedido um retorno mais gradual após compromissos pela seleção da Holanda.

Antes do duelo, Memphis enfrentou uma maratona desgastante. Afinal, foram 163 minutos em campo pela seleção e uma viagem de mais de 11 horas da Lituânia até o Brasil. Segundo confidenciou a amigos, o camisa 10 ainda sofria com os efeitos do fuso-horário. Enquanto o jogo acontecia em São Paulo, seu organismo reagia como se fosse 3h30 da manhã.

Na visão do jogador, o Corinthians poderia tê-lo poupado, já que o clube tinha vantagem construída na partida de ida.

Postagem polêmica de Memphis Depay

A insatisfação ficou ainda mais evidente após a lesão. Minutos depois de deixar o gramado, Memphis publicou uma mensagem nas redes sociais em homenagem a Diego Pereira, ex-preparador físico do Timão e hoje parte da comissão de Ramón Díaz.

“Você faz falta, irmão”, escreveu o holandês, em tom interpretado como indireta ao atual departamento de preparação física.

Essa não foi a primeira vez que Memphis cutucou profissionais de preparação física. Em junho, após marcar dois gols pela seleção da Holanda contra Malta, ele exaltou o trabalho realizado no Corinthians e criticou o Atlético de Madrid, seu ex-clube.

“Estou há meses no Brasil e sem lesões. Aí os gols vêm”, declarou na ocasião.

Agora, o Corinthians tenta lidar internamente com o desconforto. A comissão técnica e o departamento médico avaliam a situação, mas ainda não há prazo para o retorno de Memphis Depay aos gramados.

