Gabriel Brazão entra em protocolo de concussão e vira dúvida para o San-São

Gabriel Brazão é dúvida para clássico contra o São Paulo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

O Santos pode ter um desfalque importante no clássico contra o São Paulo, marcado para o dia 21 de setembro, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Gabriel Brazão, que sofreu uma joelhada na testa em choque com Igor Gomes, no duelo diante do Atlético-MG, está em recuperação e cumpre o protocolo de concussão cerebral da CBF.

Brazão foi levado a um hospital em Belo Horizonte logo após deixar a partida. Embora os exames não tenham apontado maiores complicações e o atleta esteja estável, o protocolo determina cinco dias de afastamento antes de qualquer atividade com bola. Assim, ele só poderá retornar aos treinos no dia 20 de setembro, véspera do clássico.

Além do repouso, o Santos precisará apresentar exames detalhados que atestem a ausência de sintomas, além de um questionário médico relatando o tratamento realizado.

No lance da lesão, Brazão chegou a pedir ao departamento médico para permanecer no gramado, mesmo com o calombo visível na testa. Poucos minutos depois, no entanto, apresentou tontura, levou um gol e precisou deixar o gramado para a entrada de Diógenes. O arqueiro reserva, aliás, entrou bem na partida e é o substituto imediato para o clássico.

O goleiro acabou sendo retirado de ambulância, passou por exames e recebeu alta ainda no domingo, retornando com a delegação à Baixada Santista.

Com a liberação prevista apenas na véspera do jogo, Brazão é dúvida contra o São Paulo. Caso não reúna condições de atuar, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve manter Diógenes como titular.

