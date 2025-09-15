Técnico do Estudiantes quer “levar desconforto” ao Flamengo no Maracanã

Depois da vitória sobre o Juventude, o Flamengo agora vira a chave para a Libertadores. O time rubro-negro entra em campo, na quinta-feira (18), contra o Estudiantes, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. Além do Fla, o time argentino também já começa a pensar no confronto. O técnico Eduardo Domínguez reconheceu a força dos cariocas no estádio, mas ressalta que quer levar “desconforto” e força mental.

“Sabemos a história que esse estádio tem e é bom enfrentar isso, mas somos 11 contra 11. Nós entendemos como temos que jogar fora de casa porque já fizemos isso nesta Copa Libertadores. É entender o funcionamento do rival e para onde queremos levá-lo: para o desconforto. Temos que ser fortes, não apenas fisicamente, mas também mentalmente”, avaliou.

Além disso, o técnico argentino demonstrou confiança em avançar às semifinais diante do rival brasileiro.

“Não vai ser fácil, mas eu sinto que o time vai estar preparado. Estamos nos preparando para essa fase, sabemos as dificuldades que vamos ter e as que o rival vai ter. Quem melhor colocar a ideia em prática será quem terá a vantagem”, afirmou Eduardo Domínguez.

O Estudiantes decide o confronto em casa por ter feito uma campanha melhor na fase de grupos. O time argentino, afinal, liderou o Grupo A, com 12 pontos, enquanto o Flamengo avançou como segundo lugar do Grupo C, com 11 pontos.

