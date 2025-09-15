Léo Jardim lamenta “vacilo” em empate do Vasco e projeta clássico

O goleiro Léo Jardim lamentou o “frustrante” empate do Vasco com o Ceará, no último domingo (14/9), em São Januário. Após o tropeço, durante entrevista na zona mista do estádio, o arqueiro explicou que os erros do time custaram caro no 2 a 2 contra a equipe cearense. Jardim aproveitou, então, para projetar o próximo compromisso do Cruz-Maltino na temporada: o clássico com o arquirrival Flamengo, no Maracanã, no domingo (21/9).

“Realmente, hoje (domingo) foi um resultado muito frustrante. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente vencer, até pela nossa situação na tabela. Era um jogo que os três pontos iriam fazer muita diferença. Infelizmente, ali no final a gente deu um vacilo, entregou o resultado, perdeu os três pontos, que custou muito para a gente. A gente sai muito frustrado de campo”, avaliou o goleiro.

Jardim, então, falou sobre a semana cheia para treinamentos visando o clássico com o Flamengo, pela 24ª rodada do Brasileirão. Ele, dessa forma, busca que o Vasco alcance a sonhada “consistência”.

“A gente tem procurado essa consistência, o equilíbrio das nossas atuações. Sabemos que nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente espera. Agora com relação ao Clássico, a gente tem uma semana cheia para trabalhar e corrigir nossos erros. Como eu falei em outras oportunidades, essa equipe já deu provas de que pode fazer grandes jogos. A gente vai trabalhar bastante essa semana para fazer um grande jogo e conseguir o resultado positivo”, analisou.

São Januário deixou de ser caldeirão para o Vasco?

Por fim, Léo Jardim respondeu sobre os recorrentes tropeços do Vasco em São Januário. Afinal, a equipe vem de cinco jogos sem saber o que é vencer pelo Brasileirão em seu estádio.

“Conseguimos a vantagem e ali no final a gente deu um vacilo coletivamente, tomando o gol de empate. Eles (Ceará) com um jogador a menos, a gente com a vitória encaminhada. Foi uma desatenção que nos custou muito caro. A gente sabe que São Januário sempre foi um fator muito importante. Infelizmente, a gente não tem conseguido traduzir isso em resultados. Temos criado, temos volume de jogo, mas isso não tem se transformado em resultados positivos. A gente entende a frustração do torcedor. De novo, casa cheia e a gente não conseguiu retribuir”, afirmou.

