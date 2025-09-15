De Anfield ao Emmy por “Adolescência”: Owen Cooper, o ator fanático pelo Liverpool

Agora além de torcedor fanático dos Reds, Owen Cooper, de 15 anos, também é o ator mais jovem da história a vencer um Emmy. O artista se tornou mundialmente conhecido pela atuação, mas mantém um forte vínculo com o futebol — bem como parte majoritária de seus conterrâneos de Liverpool. Ele, inclusive, costuma declarar abertamente seu amor pelo gigante local.

Cooper também nunca fez questão de preservar sua admiração por ídolos que reforçam esse vínculo. Em seu caso: Mohamed Salah e Steven Gerrard. A ligação é tamanha que ele confessou que acompanhar jogos faz parte de sua rotina, ainda que esteja em viagens internacionais a trabalho, por exemplo.

Para ele, torcer pelos Reds é algo que o mantém conectado às suas origens, mesmo com o crescimento meteórico da carreira.

Owen Cooper em “Adolescência”

Cooper levou o Emmy por sua atuação marcante na série “Adolescência” — produção da Netflix em formato de minissérie. No papel de Jamie Miller, Owen interpretou um adolescente de 13 anos acusado de um crime violento, em uma trama narrada em quatro episódios gravados em plano-sequência.

Na trama, a família de Jamie tem a vida virada de cabeça para baixo após a prisão do adolescente pelo assassinato de uma garota da escola. A obra estreou em março e terminou o primeiro semestre de 2025 como a mais assistida da plataforma. O jovem recordista, aliás, não conseguiu esconder a emoção com o troféu.

“É algo surreal. Quando comecei a estudar teatro há alguns anos, eu jamais esperei vir para os Estados Unidos, quem dirá ganhar um prêmio. Mas acho que essa noite comprova que se você ouve, foca e se arrisca, você consegue chegar a qualquer lugar. Eu não era nada há três anos e, agora, estou aqui”, disse em seu discurso.

O feito se torna ainda mais impressionante pois trata-se da estreia do jovem como ator. Agora, porém, já tem novo trabalho confirmado. Ele participará da adaptação de ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, no papel da versão jovem de Heathcliff, dividindo o personagem com Jacob Elordi.

Emmy 2025: histórico

A cerimônia do 77º Primetime Emmy Awards aconteceu no domingo (14), em Los Angeles, e premiou as principais produções televisivas lançadas entre junho de 2024 e maio de 2025. Cooper venceu na categoria de ‘Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para TV’ — superando nomes consagrados da indústria do entretenimento.

A série que representava, “Adolescência”, acumulou seis troféus e terminou como um destaques da noite. Além da obra, “O Estúdio” e “Ruptura” também dividiram protagonismo.

Com a vitória, Owen estabeleceu um novo marco no Emmy e ampliou a visibilidade de jovens talentos na indústria audiovisual. Um contexto que, aliás, vem em crescente.

