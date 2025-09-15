Comentaristas defendem Neymar em atuação na Arena MRV: “Culpa do sintético”

Os comentaristas e ex-jogadores de futebol Denílson e Felipe Melo defenderam o Neymar no programa “Fechamento SporTV”, pela atuação do camisa 10 do Santos no empate por 1 a 1 contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV.

Segundo Denílson, a entorse que o jogador sentiu, sozinho, logo no primeiro minuto do confronto, aconteceu por conta do gramado sintético do estádio.

“Esse lance do Neymar, da entorse dele ali, é o sintético, você vê que ele apoia, e o pé não vai com o movimento do corpo. Ali pode jogar a culpa no sintético”, disse.

Já Felipe Melo foi além. Ele afirmou que por conta desse entorse logo no início da partida, pode ter atrapalhado Neymar na atuação ao longo do jogo, uma vez que poderia estar sentindo dor e ter que apoiar o pé no chão.

“Isso pode ter feito ele jogar muito abaixo, cara com dor no tornozelo e tem que apoiar o pé no chão, você imagina”, completou.

Neymar ficou na partida até o fim do segundo tempo mesmo após sentir lesão no tornozelo no início do jogo. Ele sentiu a lesão enquanto carregava a bola no campo de ataque, quando virou o pé e caiu sozinho no gramado. O camisa 10 do Peixe optou por continuar no confronto e deixou o campo aos 35 minutos da segunda etapa para entrada de Robinho Jr.

Neymar criticou gramado da Arena MRV

Após a partida, o atacante usou as redes sociais para disparar contra o gramado sintético do estádio mineiro.

“Comprovado… Sintético é uma merda”, escreveu o camisa 10 do Peixe, em publicação que rapidamente repercutiu entre torcedores e veículos de imprensa.

Vale ressaltar, portanto, que o atacante já havia se mostrado contrário ao uso de gramados artificiais em outras oportunidades. Aliás, na semana que antecedeu o duelo contra o Atlético, sua participação chegou a ser colocada em dúvida justamente pelo receio de atuar em campo sintético.

Atlético Mineiro x Santos

O confronto entre Atlético e Santos terminou empatado em 1 a 1. O Galo abriu o placar aos 14 minutos do segundo tempo com Igor Gomes. No entanto, no fim da partida, aos 40 minutos, Tiquinho Soares empatou ao converter um pênalti que ele mesmo sofreu. Aliás, o atacante do Peixe quebrou um jejum de quase cinco meses sem marcar.

As equipes, que brigam para se afastar da zona de rebaixamento, somaram apenas um ponto. Portanto, com o resultado, o Atlético chegou aos 25 e o Santos aos 23, e ocupam a 13° e 16° posição, respectivamente.

