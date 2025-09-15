Internacional testará mudanças na escalação titular antes do Gre-Nal

O trabalho de Roger Machado no Internacional resistiu a pelo menos mais um revés, dessa vez a goleada por 4 a 1 para o Palmeiras. O vice-presidente do Colorado, José Olavo Bisol, novamente foi o porta-voz da diretoria e assegurou o respaldo à comissão técnica. Apesar disso, o Gre-Nal, no próximo domingo (21), pode representar o ponto final na passagem da comandante no clube gaúcho. Por isso, avalia-se realizar até quatro mudanças no time para começar a recuperação no Campeonato Brasileiro.

Inclusive, duas alterações devem ocorrer no sistema defensivo. O zagueiro Mercado provavelmente retornará aos 11 iniciais e formar a dupla com Vitão. O lateral-esquerdo Bernabei cumpriu suspensão por receber o terceiro cartão amarelo e volta a ficar apto. Há a possibilidade de Borré retomar a vaga de titular se finalizar o tratamento da contusão muscular na coxa direita.

O retorno do colombiano se torna crucial porque Ricardo Mathias esteve em campo somente nos 45 minutos iniciais. O jovem Raykkonen foi o seu substituto na oportunidade e continuará como opção. Caso Borré não conclua a recuperação, a outra alternativa será Lucca Drummond. Bruno Tabata é mais uma peça que tem chances de ganhar uma oportunidade de iniciar o Gre-Nal. Até porque Roger Machado utilizou um esquema tático com dois pontas no jogo anterior contra o Palmeiras. Carbonero, autor do gol do Inter, e Vitinho foram os escolhidos na ocasião.

Mudança também de postura no Internacional

Pela ocorrência do clássico, a semana terá uma uma cobrança maior ao elenco com a exigência de emplacar uma performance melhor e uma atitude que apresente mais vontade. O resultado negativo no duelo contra o Palmeiras foi o quinto revés que o Colorado sofreu em suas últimas seis partidas. Neste período, o time venceu apenas o Fortaleza, no Beira-Rio antes da paralisação para a Data Fifa de setembro. Os rendimentos defensivos e ofensivos também são preocupantes, já que o time marcou somente quatro gols e sofreu 13 neste intervalo.

