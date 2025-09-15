Palmeiras confirma as três alterações na lista de inscritos da Libertadores

O Palmeiras utilizou as três alterações permitidas pelo regulamento da Copa Libertadores e incluiu três reforços na lista de inscritos para as quartas de final. O goleiro Carlos Miguel, o lateral esquerdo Jefté e o meio-campista Andreas Pereira.

Aliás, os novos atletas substituem na competição o goleiro Mateus (Alverca), o lateral esquerdo Vanderlan (RB Bragantino) e o meio-campista Richard Ríos (Benfica), completando as três trocas permitidas nesta fase. Contudo, todos manterão os mesmos números do Brasileirão: 1, 6 e 8, respectivamente.

Assim, a lista alviverde para a Libertadores conta com 50 atletas, incluindo jogadores das categorias de base, além do elenco profissional. Aliás, a relação completa reúne goleiros, laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes, garantindo profundidade e opções para o técnico Abel Ferreira enfrentar o River Plate.

O Palmeiras encara o River no jogo de ida nesta quarta-feira (17/9), em Buenos Aires, e recebe a equipe argentina no Allianz Parque, na volta, dia 24 de setembro.

Elenco inscrito do Palmeiras na Libertadores:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba, Carlos Miguel, Aranha, Luiz Sá.

Laterais: Khellven, Giay, Piquerez, Jefté, Gilberto, Arthur.

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Micael, Bruno Fuchs, Benedetti, Diogo, Thiago, Robson.

Volantes: Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Allan, Andreas Pereira, Lucas Evangelista, Figueiredo, Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo.

Meias: Raphael Veiga, Maurício, Felipe Anderson, Erick Belé, Ramon, Larson, Luis Pacheco, Agner.

Atacantes: Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa, Paulinho, Flaco López, Luighi, Vitor Roque, Riquelme Fillipi, Sorriso, Marcio Vitor, Wesley Lima, Kauã Lira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.