Lucas inicia fase de corrida após cirurgia e avança em recuperação no São Paulo

Lucas está cada vez mais próximo do retorno em definitivo no São Paulo

Lucas está cada vez mais próximo do retorno em definitivo no São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)
Lucas está cada vez mais próximo do retorno em definitivo no São Paulo - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O atacante Lucas Moura deu um importante passo em sua recuperação no São Paulo ao realizar a primeira corrida na esteira nesta segunda-feira (15/9), no CT da Barra Funda, após retirar os pontos da artroscopia no joelho direito, realizada em 30 de agosto. O procedimento identificou e removeu uma fibrose, provável causa das dores que vinham incomodando o camisa 7.

Segundo o clube, ainda nesta semana, Lucas deve começar a correr no campo, supervisionado pela fisioterapia, avançando em seu processo de recuperação física. O São Paulo, no entanto, mantém cautela e não pretende acelerar o retorno do atleta.

O jogador não estará disponível para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, às 19h30. Existe, porém, expectativa de que possa reforçar o time na partida de volta, no Morumbis, na quinta-feira seguinte, dia 25, no mesmo horário.

A cirurgia trouxe a tranquilidade que os exames não davam. Antes do procedimento, mesmo após realizar 15 ressonâncias magnéticas sem apontar lesão, Lucas seguia convivendo com dores e insegurança sobre a real condição do joelho.

Agora, a percepção é diferente. O jogador se sente livre dos incômodos, e o clube vê a possibilidade de uma volta definitiva, sem os retrocessos que marcaram os últimos meses. Sempre que a carga de treinos aumentava, as dores reapareciam.

Lucas Moura segue realizando exercícios de fortalecimento muscular, mas ainda não há previsão concreta para sua volta aos gramados. Enquanto isso, o São Paulo se prepara para a viagem a Quito nesta quarta-feira, véspera do confronto de ida contra os equatorianos.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/09/2025 14:35
