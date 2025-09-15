Ex-Botafogo marca na estreia e é eleito craque do jogo em Portugal

Cria das categorias de base do Botafogo e com passagens pelo futebol da Bélgica, o zagueiro David Sousa iniciou sua trajetória, em Portugal, com o Casa Pia, da melhor forma possível. O defensor foi titular pela primeira vez na equipe portuguesa no duelo contra o Arouca e marcou seu primeiro gol pelo clube. Além do tento, Sousa também teve uma atuação sólida na defesa e ajudou seu time a vencer por 2 a 0, pelo Campeonato Português. Com as boas ações, o brasileiro recebeu o prêmio de craque do jogo. O jogador celebrou o gol e exaltou a importância da vitória.

“Muito feliz por poder marcar o meu primeiro gol pelo clube logo na estreia, isso é muito bom. Com certeza o gol e uma atuação boa trás uma confiança ainda muito maior para esse meu início aqui no Casa Pia. O nosso time fez uma partida muito boa, mostramos a nossa força mesmo jogando fora de casa e conquistamos os três pontos que era o nosso principal objetivo”, disse.

Antes de Portugal…

Sousa atuou nas últimas duas temporadas pelo RWD Molenbeek, da Bélgica, onde disputou 45 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências. Aos 24 anos, o defensor vive seus primeiros momentos no futebol de Portugal. Logo na estreia, o brasileiro já levou um prêmio. O zagueiro comentou sobre os primeiros momentos no Casa Pia e projetou a sequência da temporada.

“Especial poder ser eleito o melhor jogador em campo logo na estreia. Me senti muito bem dentro de campo, o nosso time se comportou muito bem. Fui bem recebido por todos do clube. A minha expectativa é poder ter uma boa sequência aqui no Casa Pia, fazer grandes jogos juntamente com os meus companheiros e conquistar os objetivos do clube”, concluiu.

