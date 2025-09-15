Liverpool e Atlético de Madrid se unem em homenagem a Diogo Jota em Anfield

O duelo entre Liverpool e Atlético de Madrid, na próxima quarta-feira (17), em Anfield, pela fase de liga da Champions, também terá espaço para a lembrança de Diogo Jota, jogador que marcou a história dos dois clubes.

De acordo com o jornal ‘Mundo Deportivo’, foi o próprio Atlético quem tomou a iniciativa de conversar com os ingleses para organizar uma homenagem ao atacante e ao irmão, André Silva. Em setembro, os espanhóis já haviam participado de uma ação semelhante no Estádio do Dragão, quando enfrentaram o Porto.

Contratado em 2016 pelo Atlético de Madrid junto ao Paços de Ferreira por cerca de 7 milhões de euros, Jota nunca chegou a atuar pelo time. Foi emprestado ao Porto e depois ao Wolverhampton, até ser negociado em definitivo com os ingleses em 2018/19. Assim, seguiu para o Liverpool, onde virou peça importante do elenco.

Diogo Jota e André Silva morreram em 3 de julho, em um acidente de carro na Espanha. Desde então, o Liverpool já realizou diferentes homenagens aos irmãos em Anfield, e agora contará com a presença do Atlético nesse gesto de respeito.

