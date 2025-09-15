Trio tem lesão descartada e reforça o São Paulo na Libertadores

O técnico Hernán Crespo recebeu boas notícias na preparação do São Paulo para o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores. Os laterais Wendell e Enzo Díaz e o atacante Ferreira, que eram dúvidas para o confronto com a LDU, na próxima quinta-feira (18/9), em Quito, foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição.

No último domingo, contra o Botafogo, Enzo Díaz deixou o campo no intervalo reclamando de dores no tornozelo esquerdo. Já Wendell, que o substituiu, relatou desconforto no músculo adutor da coxa esquerda. Ambos realizaram exames nesta segunda-feira (15) e passaram por novas avaliações médicas, que afastaram a possibilidade de lesões mais graves.

Segundo o boletim médico, Enzo apresentou apenas um trauma no tornozelo, que causou inchaço, mas sem comprometimento ligamentar. Já Wendell teve apenas um incômodo, sem diagnóstico de lesão muscular.

Outro que retorna é Ferreira, ausente do jogo contra o Botafogo por dores no adutor da coxa esquerda. O atacante treinou normalmente no CT da Barra Funda e também estará na lista de relacionados para a viagem.

Assim, a delegação tricolor embarca na manhã de quarta-feira em voo fretado direto para Quito, chegando à capital equatoriana no meio da tarde (horário local). Aliás, a bola rola às 19h (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio Casa Blanca, pelo jogo de ida.

